Recuperação a tempo do "Clássico"

Tanto a equipa da casa, como a equipa visitante contam com um leque de jogadores inseridos no boletim clínico, mas também a cumprir castigo.

A equipa azul e branca tem vários dos seus habituais titulares em tratamento e também trabalho de ginásio.

Desses tantos, destaca-se Alex Telles, Danilo Pereira, Aboubakar e também Tiquinho Soares pela difícil recuperação a tempo do jogo. A fadiga muscular, sobretudo nestes dois últimos jogadores, é o que os mantém na dúvida para o "clássico".

No entanto, Sérgio Conceição não arriscará lançá-los a jogo se mais tarde, essa atitude piore a situação clínica dos mesmos. Não havendo só más notícias, os portistas vêem com bons olhos a integração na convocatória do lateral direito, Ricardo Pereira, mas também do extremo mexicano, Jesús Corona.

Como já foi dito anteriormente, o Sporting deslocar-se-á até ao norte, para já, com um jogadore de fora. Gelson Martins. Que foi expulso no ultimo jogo por acumulação de amarelos.

William Carvalho, Fábio Coentrão, Ristovski e Palhinha são também jogadores ainda em dúvida. Uma gripe é o que os tem afastado do grupo de trabalho, tendo sido dispensados do treino para uma rápida e fácil recuperação.

Casos que requerem uma especial atenção é o de Bas Dost e Piccinni. A carga de jogos é a principal causa. No entanto, a equipa técnica tem procurado gerir o esforço a tempo do jogo de sexta. Uma boa notícia é o regresso do defesa Mathieu.

A manterem-se estas baixas, o jogo apresentará dinâmicas diferentes do que temos visto até agora. Nota-se em ambas equipas uma debilidade a nível de ataque, pois os habituais goleadores estão de fora.

Espera-se na mesma um grande jogo de futebol, pois certamente os treinadores encontrarão soluções para colmatar estas baixas.