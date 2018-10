Sérgio Conceição: “Amanhã é uma etapa e um obstáculo importante que queremos passar para dar continuidade à nossa caminhada"

“É um rival, é um jogo que pode valer mais do que três pontos, devido ao confronto direto. Não podemos fugir a isso e isto não é para causar pressão ao adversário. Depois deste jogo, ainda faltam 27 pontos em disputa.” afirmou, esta quinta-feira, o treinador do FC Porto em conferência de imprensa de antevisão do clássico com o Sporting.

Apesar das lesões que o FC Porto enfrenta, Sérgio Conceição garante que não irá haver surpresas no plantel. O técnico dos Dragões irá utilizar os onze jogadores que a seu ver darão melhores garantias de vitória. A presença de um ou outro jogador ainda é incerta. Estão a ser ‘analisados’ até à hora do jogo, mas a ausência de Soares está confirmada.

Durante a conferência de imprensa da antevisão, o treinador dos Dragões comentou as ausências no plantel: "Temos vários jogadores, uns ainda vamos ver se podemos contar com eles e outros que estão fora. Quando falam da ausência de um ou outro por parte do Sporting, começo a olhar para a nossa equipa que iniciou o jogo com o Portimonense. Não estavam os nossos laterais com mais minutos, Ricardo e Alex, o nosso médio Danilo, Aboubakar e não estará amanhã o Tiquinho. Seis jogadores que são mais de 50 por cento da equipa.”

O técnico azul e branco acrescenta ainda a desvalorização das baixas da equipa pelas substituições que tem feito. "É mais de metade da equipa e não vi grande destaque da Imprensa sobre essas ausências. É bom sinal, porque quem foi utilizado respondeu à altura.”

Quanto ás ausências do Sporting, Conceição admitiu que a presença de Bas Dost pode mudar o jogo. "As características de Bas Dost são diferentes de Doumbia. Há que ter em atenção o jogador que vamos apanhar pela frente", sublinhou. Foram levantadas questões do afastamento de Gelson Martins, e o treinador manteve neutralidade quanto à justiça do caso e realçou que Gelson é um bom jogador do Sporting, tal como os outros.

Muitos acreditam que o FC Porto é o favorito para o clássico de sexta feira frente ao Sporting, até mesmo o antigo presidente dos Leões, António Dias Cunha.

Perante uma questão relativamente à confiança da equipa, pelos cinco pontos de avanço que tem sobre o Benfica e Sporting, o técnico dos Dragões nega excesso de confiança, afirmando que “a confiança está nos resultados, nada mais nos traz essa confiança. As coisas têm corrido bem, depois de um jogo mal conseguido na Liga dos Campeões e superamos Rio Ave, Estoril e Portimão com distinção.”

Ainda houve tempo para mais perguntas. Quanto à questão polémica da alegada corrupção de resultados no jogo Estoril x FC Porto, em que foi denunciada uma suposta reunião entre um executivo da Traffic e um dirigente do FC Porto, o técnico diz que ninguém "pode tirar o mérito" aos seus jogadores pelas vitórias e que o Porto é "uma equipa forte".

O treinador portista salientou ainda, as dificuldades sentidas no treino desta quinta feira, devido ao mau tempo.