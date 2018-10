Jorge Jesus sobre Rafael Leão: «Ganhei um miúdo com 18 anos»

Na sequência do clássico desta sexta-feira - que os dragões venceram por 2-1, aumentando a distância pontual relativamente aos leões para uns expressivos 8 pontos -, um dos destaques vai para Rafael Leão, o autor do golo leonino.

Ainda que o tivesse deixado no banco de suplentes de início (tendo em conta a imponência dos centrais azuis e brancos), o técnico do Sporting optou por colocar Rafael em campo logo aos 43 minutos, para substituir o lesionado Doumbia. No rescaldo da partida, Jesus mostrou-se contente com a aposta.

«Só não o coloquei em campo de início porque o FC Porto tem dois centrais muito fortes e tive receio que o miúdo começasse a ter medo do jogo. Mas sabia que ele ia entrar e isso acabou por acontecer mais cedo do que pensava.», disse, elogiando-o de seguida. «Fez um golo e esteve na melhor oportunidade do Sporting. Não marcou, mas dá sinais que está nas decisões... É ponta-de-lança", referiu.

Já na sala de imprensa, Jorge Jesus confessou não estar feliz com o resultado (que complica seriamente as contas do campeonato), mas realçou alguns aspetos positivos do jogo, novamente com destaque para Rafael.

«Estou feliz por aquilo que os meus jogadores fizeram. E estou feliz porque ganhei muitas coisas hoje, neste jogo. Pelo menos, ganhei um miúdo com 18 anos, um jogador com 18 anos.», começou por dizer. «Cada vez está a impor-se mais, cada vez está a dar-me sinais. "Mister, acredita em mim. Ajuda-me! Potencializa-me!". É isso que eu estou a fazer com ele, é mais um.», concluiu.

