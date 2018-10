Numa noite muito chuvosa, O Sport Lisboa e Benfica conseguiu um grande resultado e goleou o Marítimo em casa. Os golos foram apontados por Jonas aos 16 minutos, Grimaldo aos 22, de novo Jonas aos 35 com um grande toque e aos 40 de grande penalidade, completando assim o hat-trick e atingindo a marca dos 30 golos na Liga NOS. A fechar as contas para o Benfica, Zivkovic marcou ao minuto 81 com um grande pontapé. Foi um jogo que o Benfica controlou com alguma facilidade a partir do minuto 15, já que os madeirenses nos primeiros 10 minutos, tentaram visar a baliza de Bruno Varela, embora sem sucesso.

O treinador encarnado, Rui Vitória, disse após o jogo que o Benfica foi justo vencedor e elogiou a sua equipa: “É uma vitória justa, com golos e muita qualidade”. Em relação ao público presente no estádio da luz, o técnico também teve uma palavra de agradecimento “Numa tarde chuvosa, mais de 50 mil adeptos marcaram presença”.

Perguntado acerca de uma questão relacionada com o jogo entre Estoril e FC Porto, Rui Vitória respondeu apenas com uma palavra “Investigue-se”.