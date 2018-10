Antevisão SL Benfica x Desportivo das Aves

Para o encontro, espera-se um Benfica forte e a dar continuidade à serie positiva de 5 vitórias consecutivas na Liga NOS. A principal arma de Rui Vitória, treinador benfiquista, é Jonas no ataque da equipa, ele que já conta com 30 golos no campeonato. Ao lado de Jonas no ataque devem atuar Rafa, que vem de uma uma serie de boas exibições e Franco Cervi.

No meio campo as opções de Rui Vitória deverão passar por Fejsa, pilar do centro do terreno, Pizzi e Zivkovic. No setor defensivo é esperado que o treinador faça alinhar André Almeida, Rúben Dias, Jardel e Grimaldo. O Guardião das redes encarnadas será Bruno Varela, ele que foi elogiado por Ederson, ex. guarda-redes da equipa da Luz. É um Benfica num bom momento, obrigado a ganhar se quiser manter as aspirações ao título.

Do lado do Aves, a equipa espera conseguir um bom resultado na Luz. Os Avenses vão tentar surpreender o Benfica. É um Desportivo das Aves em boa forma, que nos últimos 6 jogos concedeu 2 empates mas obteve 4 vitórias.

O último jogo da equipa foi no terreno do Portimonense, onde surpreendeu pois conseguiu uma vitória por 0-3. O onze esperado para a deslocação à Luz é o mesmo onze que José Mota, treinador do Aves, fez alinhar no jogo com o Portimonense: Na baliza Adriano Facchini, uma defesa a 3 com Nelson Lenho, Rodrigo Soares e Diego. No meio campo atuarão 5 jogadores, sendo que os homens das alas descem para a defesa em situações que assim o exijam: Nildo Petrolina, Carlos Ponck, Vítor Gomes, Fernando Tissone e Braga. Na frente atacante: Derley e Amilton.

O jogo decorrerá no próximo Sábado pelas 18:15.