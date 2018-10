Diogo Dalot: a promessa dos Dragões

Após a lesão de Alex Telles, surge a oportunidade de destaque para Dalot. O lateral direito dos Dragões tem um mercado extensivo. Com apenas 18 anos, a completar os 19 este mês, tem vindo a ser cobiçado por grandes clubes europeus. Real Madrid, Barcelona, Juventus são os possíveis interessados no atleta. Mas o principal insistente é o tubarão alemão. Segundo a imprensa alemã, o Bayern Munique está de ‘olhos postos’ no jogador minhoto, e anseia a rescisão do contrato com o Porto que termina em 2019, com uma cláusula de 20 milhões de euros.

«As coisas vão acontecer naturalmente. Eu sou jogador do Porto, tenho contrato com o Porto, vou continuar a trabalhar para jogar no Porto e o futuro mais tarde se verá.», afirmou o portista de coração.

«Falta-me crescer, treinar, competir, errar, acertar. Evoluir a cada dia que passa é o meu objetivo». A maturidade do jogador não passa despercebida, sendo uma característica fundamental na carreira futura.

«Um passo de cada vez». É esta a hashtag de marca deixada pelo jogador nas suas redes sociais.

O jovem jogador é um dos mais promissores atletas da atualidade. Conta-se com a presença do campeão sub-17 no próximo domingo, frente ao Paços de Ferreira, que ainda tem muito mais para brilhar.

Dados pessoais

Nome completo: José Diogo Dalot Teixeira

Data de nascimento: 18/03/1999

Naturalidade: Braga, Portugal

Altura: 184 cm Peso: 77kg

Posição: Lateral-direito de raiz

Pé: Direito

Desempenho 17/18

Competições Jogos Golos Assistências Cartões amarelos Cartões duplos amarelos Cartões vermelhos Minutos Ledman Liga Pro 20 2 3 2 - 1 1.669 UEFA Youth League 5 2 2 - - - 450 Liga NOS 4 - 2 - - - 228 Champions League 1 - - 1 - - 90 Taça de Portugal Placard 1 - 1 - - - 90 TOTAL 31 4 8 3 - 1 2.527

Equipas

Época 2017/2018 FC Porto FC Porto [B] FC Porto [jun. A S 19] 2016/2017 FC Porto [B] FC Porto [jun. A S19] 2015/2016 FC Porto [jun. A S19] FC Porto [jun.B S17] 2014/2015

Padroense

(E)[Jun.B S17][FC Porto] 2013/2014

FC Porto

[Jun.C S15] 2012/2013

Dragon Force

[Jun.C S15] 2011/2012

FC Porto

[Jun.D S13] 2010/2011

FC Porto

[Jun.D S13 B] 2009/2010

FC Porto

[Fut.7 Jun.E S11] 2008/2009

FC Porto

[Fut.7 Jun.E S10] 2007/2008

Fintas

[Fut.7 Jun.F S9]

Títulos

Internacionais: FA International Tournament

FA International Tournament Campeonato da Europa Sub-17

Nacionais: Nacional Juniores A 1ª Divisão