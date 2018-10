Especial: as cedências dos 3 grandes (André Carrillo, Lisandro López e Pedro Pereira)

André Carrillo, extremo de 26 anos que na época 16/17 trocou os relvados de Alvalade pelo clube da Luz depois de um desentendimento acerca da sua renovação, está agora emprestado ao Watford da primeira liga inglesa. Após uma passagem pelo Benfica (2016/17) não muito conseguida devido à sua má forma, tanto o jogador e seu empresário como o clube encarnado, decidiram que o melhor para o futuro do internacional peruano, passaria por um empréstimo (empréstimo com opção de compra que deverá ser acionado). Entre vários clubes da liga inglesa, o Watford foi aquele que mais agradou às aspirações do jogador muito devido a Marco Silva ser o treinador do clube inglês à data. Apesar do treinador português ter abandonado o comando do clube, André Carrillo continua a alinhar e já vai com 28 jogos e 2 golos marcados. Não sendo uma peça fulcral no plantel, é um jogador importante e com alguma influência dentro de campo.

Lisandro López, defesa central argentino de 28 anos, chegou ao Benfica na época 13/14 mas foi de imediato cedido ao Getafe de Espanha para adquirir uma maior experiência e conhecimento acerca do futebol europeu. Após essa época no clube espanhol, onde foi quase sempre titular, o jogador regressou ao clube da Luz. Na primeira época (14/15) alinhou apenas em 10 jogos do Benfica mas na segunda, a sua melhor, contou com 19 jogos e 1 golo marcado. Na sua última época inteira ao serviço do plantel encarnado, Lisandro alinhou em 17 jogos marcando 4 golos. Na presente temporada o defesa central atuou em 8 jogos onde marcou apenas 1 golo. Contudo, apenas fez parte das contas de Rui Vitória até Janeiro, data em que foi emprestado ao Inter de Milão com uma opção de compra de 10 milhões de euros, que ao que tudo indica, vai ser acionada. Até ao momento, o argentino realizou apenas 1 jogo pelo clube italiano.

Pedro Pereira, lateral direito português de 20 anos, formado no Benfica regressou ao clube encarnado (depois de atuar nos escalões de formação) proveniente da Sampdoria, na época 2016/17. A sua passagem pelo Benfica foi muito curta, de apenas um ano onde quase não jogou (apenas 1 jogo realizado). Na presente temporada os encarnados decidiram que o seu futuro, para crescer e aprender, passaria por um empréstimo. Empréstimo esse que foi feito ao Génova de Itália. Até agora o jogador apenas fez 2 jogos pelo emblema grifoni. Pedro Pereira é um jogador em quem os portugueses e depositam muita esperança. Apesar desta fase atribulada, os responsáveis benfiquistas acreditam que o jogador tem muito potencial e ainda ajudará o clube.