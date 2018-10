Battaglia empurra leões para os quartos

O Sporting perdeu 2-1 na segunda mão dos oitavos de final da Liga Europa frente à equipa checa, no entanto, a vitória de 2-0 em Alvalade valeu aos leões o passaporte para os quartos de final da competição. A equipa da casa ganhou o jogo no tempo regulamentar, mas, devido à vitória da equipa de Alvalade no jogo da primeira mão, a eliminatória ficou empatada e só foi salva por Rodrigo Battaglia, que hoje até jogou a lateral direito, aos 105 minutos.



O Plzen marcou logo aos 6 minutos de jogo pela cabeça do capitão Marek Bakos que num lance de bola parada saltou mais alto do que Fábio Coentrão. Bas Dost e Bryan Ruiz bem tentaram acertar o resultado, mas sem sucesso. Com o começo da segunda parte, o Sporting, continuava a pressionar para o empate, mas foi novamente do capitão da equipa checa que chegou o golo aos 65 minutos e fez o 2-0 para equipa da casa.



A equipa de Jorge Jesus precisava de marcar e a bola continuava a não querer entrar. Com os 90 minutos, e o tempo de compensação a esgotarem, a equipa visitante, consegue a marcação da falta sobre Bas Dost na área do Viktoria, mas o holandês permite a defesa de Hruska e na recarga Bruno Fernandes atira para cima da baliza.



Ambas as equipas ainda tentaram a sua sorte durante o prolongamento obrigando quer Rui Patrício quer Hruska a defesas fenomenais. Aos 105+2 o argentino Battaglia saltou mais alto e cabeceou a equipa portuguesa para a frente da eliminatória, não esquecendo os ainda 15 minutos de compensação restantes em que os checos ainda tentaram novamente o empate, mas que Rui Patrício conseguiu evitar.



O Sporting segue assim para a fase seguinte da competição europeia onde nos quartos de final e como ditou o sorteio, os leões vão jogar frente ao Atlético de Madrid, um dos principais candidatos a vencer a prova.