Antevisão Feirense-Benfica

O Feirense, antepenúltimo da tabela classificativa, recebe o Benfica, este sábado às 18:15, em jogo a contar para a 27ª jornada da liga portuguesa. As equipas vivem momentos bem distintos, com a equipa da Feira a ter um registo muito negativo nos últimos 10 jogos (3 vitórias e 7 derrotas), enquanto que as Águias atravessam, talvez, o melhor momento da época (9 vitórias e 1 empate nas últimas 10 partidas.

No lado dos ‘Fogaceiros’, a situação não é a melhor. Vivem uma fase bastante frágil na temporada, com apenas 1 ponto acima da zona de descida e precisam urgentemente de pontos para evitar a despromoção. Como tal, a equipa de Nuno Manta Santos vai entrar neste jogo com a linha defensiva muito baixa, sempre a tentar explorar os contra-ataques, respeitando o adversário, mas com o principal objetivo de conquistar, pelo menos, um ponto no seu estádio. O Feirense não poderá contar com o seu habitual titular na baliza (Caio) nem com Babanco, lesionado e castigado, respetivamente.

No lado encarnado, respira-se confiança. Apesar de não contar com os lesionados Krovinovic e Salvio, a equipa ganhou os últimos seis jogos (22 golos marcados e 3 sofridos). Na expectativa de, a qualquer momento, se aproximar do líder F.C.Porto, o Benfica tem dominado grande parte dos seus jogos e este jogo não deverá ser exceção. Contudo, as Águias não poderão desvalorizar o adversário e terão de estar atentos aos contra-ataques para não sofrerem nenhum dissabor.

Onze provável do Feirense (4-4-2): Miskiewicz, Luis Aurélio, Rocha, Briseno, Tiago Gomes, Paraíba, João Silva, Crivellaro, Alcenat, Karamanos e Luís Machado.

Onze provável do Benfica (4-3-3): Bruno Varela, André Almeida, Jardel, Rúben Dias, Grimaldo, Fejsa, Zivkovic, Pizzi, Rafa, Cervi e Jonas.