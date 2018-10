"Águias" vencem e sobem ao primeiro lugar, provisoriamente

As águias entravam para este jogo à procura dos 3 pontos que colocam a equipa no topo da classificação. Os “onzes” das duas equipas não revelaram surpresas. Pizzi regressou ao meio campo da equipa visitante após ter cumprido um jogo de castigo.

O Benfica mostrou o seu lado possessivo e dominou por inteiro os 90 minutos. A partir da meia hora de jogo registaram-se os lances mais perigosos da primeira parte. De registar uma bola ao poste após uma jogada individual de Rafa.

Ao minuto 41, o árbitro Manuel Mota mostrou o segundo amarelo a Tiago Silva por falta sobre Rafa. O Feirense ficou assim reduzido a 10 elementos ainda na primeira parte. Após este momento foram registados incidentes entre os adeptos, o que levou o árbitro a suspender o encontro durante breves instantes.

A segunda parte mostrou mais do mesmo: superioridade do Benfica à procura do golo contra um Feirense enfraquecido por estar a jogar com 10 unidades.

Ao minuto 58, Rui Vitória mexe na equipa. Tira Grimaldo e entra Raul Jiménez. O mexicano entrou e no minuto seguinte marcou o primeiro golo do jogo. Cruzamento de Jonas na ala direita e Jiménez inaugurou o marcador, aproveitando o erro da defesa do Feirense.

Após o golo, a equipa de Rui Vitória subiu o rendimento e criou várias ocasiões claras. O crescente caudal ofensivo do Benfica teve o seu resultado quando,ao minuto 75, Rafa marcou o 2-0. Numa jogada de contra-ataque, o internacional português carimba a vitória que coloca os “encarnados” como líderes da Liga NOS, à espera do resultado do FC Porto – Boavista.

Já no período final do jogo, Briseño viu o vermelho direto após uma entrada feia sobre André Alemeida, deixando o Feirense a terminar o jogo com apenas 9 jogadores.

Rúben Dias foi substituído ao minuto 90 e apresentou queixas físicas.

A destacar a boa exibição de Rafa, com boas iniciativas individuais, um golo e ainda duas bolas nos postes.