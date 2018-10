Sporting e Rio Ave encerram a 27ª jornada

Ainda sem terem passado quarenta e oito horas após o jogo que ditou a passagem dos leões aos quartos de final da Liga Europa, onde irão defrontar o Atlético de Madrid, Jorge Jesus fez a antevisão do jogo que por agora é o que importa ao técnico leonino.



São 22 pontos que separam o 5º lugar do Rio Ave do 3º lugar da equipa de Alvalade, no entanto, o treinador antevê um jogo muito difícil, uma vez que vão defrontar um "adversário que tem uma ideia de jogo fixa" e que já "criou problemas em Vila do Conde, pois tem um bom ataque posicional".



O técnico só no treino de hoje é que vai ver a forma física dos seus jogadores, tendo em conta que é o primeiro treino desde o jogo de quinta frente ao Plzen. Este afirma que não sabe ainda o estado em que se encontram o plantel e que vai a jogo quem se encontrar em melhor forma. O facto de ter três jogadores em risco para o próximo jogo não o afeta muito porque segundo afirma, "jogamos jogo a jogo, fazemos contas jogo a jogo e foi assim que fizemos na Liga Europa e é assim que fazemos no campeonato".



JJ, ainda elogia os seus jogadores, pois para ele "é preciso ter um plantel com muita coragem, muito determinado, com atitude e entrega de jogo muito grande", uma vez que "os títulos que ainda não foram decididos, o Sporting está lá e o que já foi decidido o Sporting já ganhou".



O Sporting - Rio Ave vai ser realizado amanhã, 18/03, no estádio José de Alvalade, às 20:15 e com transmissão na Sport TV 1.