Holanda: A nova ‘Laranja Mecânica’

A renovada seleção da Holanda, comandada por Ronald Koeman, será segunda-feira um teste mais exigente daquele que foi sexta-feira o Egito. Fernando Santos tem como principal objetivo ‘examinar’ novos jogadores e novas soluções com o Mundial da Rússia no pensamento.

Contudo, a seleção holandesa está a passar por um processo de renovação, na sequência do apuramento falhado para o Euro2016 e para o Mundial deste ano. A renovação aconteceu tanto no plantel, que pecava por alguma ‘experiência a mais’ , como na equipa técnica onde Dick Advocaat foi despedido para dar lugar ao treinador ex-Benfica e ex-Everton. A estreia de Koeman não correu bem, visto que perdeu 1-0 frente a Inglaterra, mas terá oportunidade de inverter essa situação frente à seleção campeã da Europa.

Habituada a jogar em 4-3-3 sob o comando do antigo treinador, a ‘laranja’ tem agora um novo técnico e uma nova tática. Frente aos ingleses, a Holanda alinhou num 3-4-3, com um ataque guiado por Bas Dost que foi titular e substituído aos 66 minutos. Com a renúncia de Arjen Robben e Sneijder, a seleção holandesa está agora entregue às suas maiores estrelas, sendo elas Depay e Promes, jogadores do Lyon e Spartak Moscovo, respetivamente.

Portugal e Holanda já se defrontaram por 12 ocasiões e o balanço é favorável aos portugueses, que venceram por sete vezes contra apenas um triunfo adversário. O mais recente duelo terminou empatado a um golo, em 2013, no Estádio do Algarve.