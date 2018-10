Último teste amigável na Suíça frente à laranja mecânica

A seleção holandesa, cuja equipa está completamente renovada após a reforma de alguns jogadores mais importantes, tem passado por um período menos bom, uma vez que não foi apurada nem para o Euro 2016 nem para o Mundial de 2018, na Rússia.

Ronald Koeman, antigo treinador do SL Benfica, que em janeiro substituiu Dick Advocaat, acredita que este jogo não vai ser de todo amigável uma vez que são duas grandes seleções num frente a frente.

Já o técnico da seleção das quinas afirma que após o jogo do Egito se pode retirar que esta é uma seleção que não gosta de perder em circunstância alguma e que vai à luta pela vitória custe o que custar, admitindo, no entanto, que vai fazer algumas alterações à equipa neste jogo.

Bas Dost poderá fazer parte da equipa que vai defrontar a seleção portuguesa , pois jogou 66 minutos do primeiro jogo amigável da seleção holandesa contra a Inglaterra, na passada sexta-feira.



Outros jogadores que também poderão fazer parte do leque são Daley Blind, jogador do Manchester United utilizado em 15 partidas, tendo marcado 1 golo na Liga dos Campeões frente ao Benfica, Virgil Van Dijk, jogador do Liverpool, tendo alinhado em 10 jogos e apontado 1 golo logo no jogo de estreia frente ao Everton e a já vista como a próxima grande promessa do futebol mundial, Justin Kluivert, 18 anos, jogador da equipa principal do Ajax desde janeiro de 2017, com 30 jogos e 8 golos.

No histórico de confrontos entre estas duas seleções, Portugal leva um balanço bastante positivo, pois em 12 jogos, venceu 7, empatou 4 e perdeu apenas 1 em 1991, num jogo de apuramento para o Euro de 1992, realizado na Suécia. O último confronto foi em 2013 e acabou com um empate.

O jogo desta segunda-feira terá lugar em Genebra e terá transmissão na RTP 1, a partir das 19:30.