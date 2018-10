Benfica recebe o Vitória de Guimarães

A Liga NOS está de volta e o desfecho do campeonato está por decidir. A jornada 28 traz um confronto entre o Benfica e o Vitória de Guimarães. A equipa da luz procura os 3 pontos que o levam ao topo da classificação, esperando depois pelo resultado da ida do FC Porto ao campo do Belenenses.



Depois da vitória alcançada em casa do Feirense, a equipa de Rui Vitória prepara a receção à equipa que ocupa o 9º lugar na classificação. Os encarnados têm todo o plantel apto para ir a jogo, à exceção de Salvio e Krovinovic. O bom rendimento da equipa nos mais recentes jogos fazem com que os adeptos fiquem confiantes num bom resultado que mantenha a equipa na luta pelo título.

A equipa de Guimarães vem de uma vitória caseira frente ao Desportivo das Aves e procura pontuar no Estádio da Luz. Rafael Martins fraturou o nariz no treino de ontem e terá de usar uma máscara de proteção caso seja utilizado no jogo. Celis e Victor Garcia não estão disponíveis devido a lesão, bem como Douglas que cumpre castigo.

Na primeira volta o Benfica venceu em Guimarães por 3-1 com golos de Jonas, Samaris e Salvio.

O jogo está marcado para sábado, 31 de Março, às 18:15 no Estádio Da Luz.