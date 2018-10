Quem esqueceu o golo de Kelvin ao minuto 92, frente aos encarnados?

Ingressado na equipa portista em 2011/12, inicialmente emprestado ao Rio Ave, o autor do famoso golo frente ás águias (2012/13): Kelvin de Oliveira. Num contra-ataque rápido, assistido por Liedson, rematou para a baliza de Artur e ‘goooooolo’. Golo de Kelvin que permitiu o isolamento dos azuis e brancos face aos encarnados, a uma jornada do fim do campeonato. Um momento inesquecível para o FC Porto.

O avançado brasileiro tem lugar de destaque no museu do clube, graças ao remate memorável que ajudou na conquista do 'tri', com um vídeo do momento do golo.

Mas afinal, por onde anda o herói do último título dos Dragões?

Atualmente joga como avançado no Vasco da Gama. Já é a quarta vez que a equipa azul e branca cede o atleta.

Depois do seu momento auje em 2013, foi aconselhado a manter-se na equipa B pelo recém-chegado treinador, Paulo Fonseca. Jogou seis meses no clube. Quando em Janeiro de 2015 é emprestado ao Palmeiras [Brasil], onde marcou presença somente em abril, no campeonato de São Paulo, frente aos Corinthias, devido a uma lesão ligeira. A sua estreia no plantel brasileiro contou logo com um golo do jogador, nos penáltis finais. Para somar a isto, o golo que marcou no Allianz Parque, levou a equipa brasileira à 3ª fase da Copa do Brasil, consagrando esta campeã no final do ano.

Em fevereiro 2016, Kelvin volta novamente a ser emprestado mas, desta vez ao São Paulo Futebol Clube. A sua estreia no clube foi de novo frente aos Corinthians que contou com uma derrota (2-0). O primeiro golo pelo clube garantiu o empate do jogo. No mês seguinte, marcou o segundo golo que contribuí para vitória. Ainda com a camisola do São Paulo, fez o terceiro golo frente ao Figueirense, completando assim, o número total de golos pelo clube: 3. Mas o clube brasileiro optou por não negociar com o jogador. Segundo a Rádio Renascença, a equipa já possuía ‘jogadores que desempenhavam a mesma função de Kelvin’, e assim regressou ao clube 'mãe'.

Em Fevereiro 2017, o jogador brasileiro é emprestado por um ano ao Vasco da Gama. Grande parte da temporada, tanto no Palmeiras como no Vasco, ocupou lugar nos bancos de reserva. Mas quando Milton Mendes chega ao clube como treinador, Kelvin passou a ser utilizado no plantel principal. Até ocorrer um incidente. Mais uma vez, face aos Corinthians, Kelvin caiu no chão, durante uma disputa de bola, que provocou uma rotura de ligamentos no joelho esquerdo do jogador. Esteve oito meses em recuperação e voltou aos treinos na passada sexta feira (23/03). A felicidade do atleta ao regressar ao relvado não passou despercebida, segundo avança o jornal brasileiro ‘Vasco Notícias’.

Porém, brilhar no campeonato brasileiro não foi opção, apenas serviu para desperdiçar o talento do esquerdino.