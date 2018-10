Vukcevic vs William Carvalho

O médio montenegrino Nikola Vukcevic tem 26 anos e está na equipa bracarense desde a época 2013/2014, tendo ascendido à equipa principal em 2014/2015, após ter alinhado em 6 jogos na época em que chegou ao Braga na equipa A.

Nesta época, 2017/2018, já entrou em 25 jogos da Liga Portuguesa e apontou 1 golo. Na seleção do Montenegro já conta com 27 internacionalizações e 1 golo. Neste momento tem contrato até junho de 2020 com os minhotos e uma cláusula de rescisão de 15 milhões de euros. Com eles o esquerdino já conquistou uma Taça de Portugal e fez 39 jogos esta época, apontando um golo.



Já o médio português de 25 anos fez a formação no clube leonino desde o escalão de iniciados, clube onde se mantem até hoje, tendo apenas ido, a título de empréstimo, para o Fátima na época de 2011/2012.

Ainda nessa época rumou à Bélgica para jogar no Cercle Brugge, tendo regressado ao Sporting em 2013/2014. Nesta época conquistou quatro vezes o título de melhor jogador do mês e tornou-se ainda o jogador revelação da liga.

Ao serviço da equipa de Alvalade já ganhou uma taça da Liga, uma supertaça, uma taça de Portugal, um campeonato nacional de juniores A da 1ª divisão e um campeonato da 2ª divisão. Na seleção nacional, em 2015, foi eleito melhor jogador do euro U-21 e em 2016 tornou-se campeão europeu pela equipa principal, contando nesta com 40 internacionalizações e apontando 2 golos.



Os dois podem ser titulares no jogo da 28ª jornada da Liga NOS, já no sábado, no estádio municipal de Braga.