Jogo aceso entre 3º e 4º lugar

Após uma semana crítica com trocas de acusações entre as duas equipas, tudo prevê que os ânimos possam acender entre os adeptos destas duas equipas no confronto de sábado.



São 4 os pontos que separam o 3º do 4º lugar que podem diminuir caso o Braga vença em casa, podendo aproximar-se mais do Sporting e garantir passagem direta à Liga Europa caso conquiste o 3º lugar.



Da parte da equipa lisboeta existem muitas dúvidas uma vez que William, após ter sido dispensado pelo departamento médico da seleção nacional, continua ao cuidado do departamento médico, mas do Sporting. Ontem esteve presente na sessão de treinos da parte da tarde, mas não subiu ao relvado. Assim como Rafael Leão que se lesionou ao serviço dos Sub-21 e não irá ser opção para Jorge Jesus no jogo em Braga.

Também Rui Patrício voltou da seleção com queixas, apesar de não ter jogado nenhum dos amigáveis. No entanto, já treinou com a equipa em Alcochete, afastando a hipótese de não se deslocar até ao Norte do país.

Do lado do Braga, Jefferson, emprestado desde o início da época pelo Sporting, não irá a jogo, deixando Abel Ferreira sem o seu titular. Os bracarenses até tinham, segundo avança o Record, interesse em comprar o brasileiro, no entanto, tendo em conta o azedume entre as duas equipas, poderá rumar ao Sporting no final do empréstimo, mas para ser vendido a outro clube.



O jogo vai ter lugar no Estádio Municipal de Braga, pelas 20:30, e transmissão em direto pela Sport Tv 1.