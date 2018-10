Especial: ex-jogadores Benfica (Gaitán, Garay e Cancelo)

Nico Gaitán ingressou no Benfica ainda muito jovem na época 2010/11 proveniente dos quadros do Boca Juniors. Ao longo de 6 épocas desportivas, o extremo argentino brilhou ao serviço dos encarnados. Nestes 6 anos de águia ao peito ganhou prémios como o de melhor jogador da liga, jogador com mais assistências, entre outros. Foi marcando também vários golos embora tenha sempre admitido que preferia passar a bola aos colegas. As suas melhores épocas foram a primeira (48 jogos e 9 golos) e a última (37 jogos e 11 golos) enquanto esteve na Luz. Gaitán ingressou no plantel do Atlético Madrid na época 2016/17 a pedido do seu treinador Diego Simeone, que já cobiçava o extremo há algum tempo. As coisas não correram de feição para o jogador que nunca se afirmou verdadeiramente no 11 inicial. Na sua época de estreia contou com 36 jogos (maioritariamente como suplente utilizado) e 4 golos. Na presente temporada, até janeiro, Gaitán participou em apenas 13 jogos não tendo marcado qualquer golo. Depois de muita cobiça no passado mercado de inverno por clubes da liga inglesa e mesmo do Sporting, o jogador de agora 30 anos, decidiu mudar-se para o campeonato chinês onde atua ao lado de José Fonte no Dalian Yifang.

Ezequiel Garay, defesa central argentino de 31 anos, chegou ao Benfica na época 2011/12 vindo do Real Madrid. No Benfica o defesa assumiu-se logo como titular indiscutível e ao longo das 3 épocas que fez ao serviço do clube da luz, ultrapassou sempre a marca dos 40 jogos. Na sua última temporada (2013/14) contou até com 8 golos marcados. No ano seguinte o jogador decidiu mudar-se para a Rússia onde atuou durante 2 anos e meio ao serviço do Zenit. Atualmente o central argentino joga no Valência de Espanha ao lado de Gonçalo Guedes. No ano passado contou com 28 jogos e 4 golos e na atual temporada já vai com 21 jogos.

João Cancelo, defesa lateral português de 23 anos formado no Benfica, nunca teve espaço para jogar na equipa principal embora pela equipa B tenha feito 31 jogos e 1 golo, o que lhe valeu o interesse de vários clubes. Na época 2014/15 foi contratado ao Benfica pelo Valência numa transferência a rondar os 15 milhões de euros. Neste primeira temporada apenas atuou em 13 jogos, contudo no seu segundo ano no clube ché, cancelo fez 39 jogos com 3 golos marcados. Na época 2016/17 o lateral português atingiu 38 jogos e 1 golo marcado. Estas marcas atingidas valeram-lhe uma transferência este ano para Itália, para jogar no Inter de Milão. Atualmente no Inter, já conta com 18 jogos.