Antevisão: Os Belenenses vs Futebol Clube do Porto

Depois de uma pausa de duas semanas para estarem ao serviço das respetivas seleções, Belenenses e Porto regressam ao trabalho de preparação para aquele que ambos prometem ser um grande jogo.

Silas prepara a receção aos dragões mantendo apenas em dúvida a presença do médio Marco Bakic que, por se encontrar ao serviço da seleção de Montenegro, não conseguiu acompanhar assiduamente os treinos da equipa.

Já do lado da equipa de Sérgio Conceição, como esperado, ficarão de fora Moussa Marega, Alex Telles, Ivan Marcano e Danilo Pereira, mas, para complicar a deslocação a Belém, o boletim clínico dos Dragões complicou-se e estão em dúvida os três mexicanos do FCPorto, Hector Herrera, Jesus Córona e Diego Reyes por lesão, tendo as mesmas sido contraídas ao serviço da seleção mexicana.

Para além de Bruno Costa da equipa B, o central venezuelano Yordan Osorio também tem integrado os treinos de Sérgio Conceição no Olival, podendo ser uma aposta no eixo defensivo da equipa portista. O Restelo poderá ser «o palco» de estreia do defesa contratado ao Tondela no mercado de inverno.

Olhando aquele que é o histórico de embates entre estas duas equipas, defrontadas já 152 ocasiões, temos uma superioridade evidente do Futebol Clube do Porto. A equipa da cidade invicta venceu por 84 vezes contra apenas 36 vitórias do Belenenses, registaram-se ainda 32 empates. Nos jogos disputados no Estádio do Dragão o Porto soma 54 vitórias, enquanto o Belenenses, na cidade de Belém, tem registadas apenas 10 vitórias frente aos Dragões.

Irá a equipa de Belém quebrar esta supremacia do Futebol Clube do Porto?

O encontro protagonizado pelo 12º classificado do Campeonato Português (Belenenses) e o 1º (Futebol Clube do Porto) terá lugar no estádio do Restelo na próxima segunda feira (2 de abril) ás 20h00, com arbitragem a designar.