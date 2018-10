Leões tentam meia-final da liga Europa

A equipa de Alvalade vem de uma derrota para a liga frente ao Braga por 1-0 e o Atlético de uma vitória por 1-0 frente ao Deportivo. Neste momento a equipa portuguesa está em 3º na liga portuguesa e a espanhola em 2º.

As duas vieram despromovidas da Liga dos Campeões e vão defrontar-se pela 3ª vez para a Liga Europa, tendo sido a primeira vez na fase de grupos da competição em 2010, cujas partidas acabaram em empate. Esta é a 10ª vez que a equipa de Lisboa chega aos quartos-de-final de uma competição europeia.

Ambas levam baixas, relativamente a jogos anteriores. William Carvalho, da parte do Sporting, pode continuar a não ser opção para o técnico leonino, uma vez que ainda não se encontra recuperado da lesão muscular. Já Simione poderá não contar com Filipe Luís, Juanfran, Giménez e Vrsaljko, tendo em conta que não jogaram contra o Deportivo, no domingo.

Esta vai ser a 16ª vez que a equipa lisboeta vai defrontar uma equipa espanhola em casa do adversário e nos últimos 15 jogos, empataram 3 e perderam 12. Jorge Jesus assume o favoritismo na equipa madrilena, mas assegura que a equipa dele vai lá para lutar pela fase seguinte da competição europeia.

O árbitro da partida é o russo Sergei Karasev que já apitou o polémico Schalke 04 - Sporting da fase de grupos da liga milionária, em 2014.



Em 2018, a primeira mão desta fase da prova irá ser jogada em Madrid, na quinta-feira, às 20:15, hora de Portugal, no estádio Wanda Metropolitano, em Madrid e com transmissão em canal aberto na SIC.