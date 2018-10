Mundo do futebol rendido ao golaço de Cristiano Ronaldo

O golo de Cristiano Ronaldo em Turim está a dar a volta ao mundo. Na sequência de uma jogada de insistência do ataque do Real Madrid, Dani Carvajal cruzou para o avançado luso, que 'sacou' de uma bicicleta perfeita, com a bola a mais de dois metros acima do nível do relvado, para colocar a sua equipa a vencer por 0-2 - os 'merengues' acabaram por bater a Juventus por 0-3, na primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões.



"Foi um grande golo, fantástico. Não esperava marcar, mas foi fantástico. Acho que é o melhor golo da minha carreira", confessou Ronaldo, minutos depois do apito final no Juventus Stadium.



O momento, que vai ficar para a história da prova da UEFA e do próprio futebol mundial, está a dar muito que falar. O portentoso remate do goleador português não deu qualquer hipótese de defesa a Gianluigi Buffon, e deixou mesmo uma lenda do futebol, como é Pelé, surpreendida com a qualidade demonstrada no lance.



"Alguém viu aquele golo de um jovem chamado Cristiano Ronaldo ontem [terça-feira]? Fico a imaginar de onde é que ele aprendeu aquilo...", disse o 'Rei do Futebol', depois de ver CR7 marcar o golo.



"Ronaldo é um campeão de um nível extraordinário. Ao lado de Messi, é o único que marca golos das vitórias importantes para as suas equipas. É um jogador de nível incrível. Tem que ser equiparado a Maradona e Pelé", defendeu, por seu lado, o guarda-redes da Juve, Buffon, logo depois de terminada a partida com o Real Madrid.



Até da Catalunha vieram os elogios para Cristiano. "Foi um bom golo, todos vimos ontem. Não sei se será o golo do século, mas foi um bom golo. Bonito", afirmou Sergi Roberto, jogador do Barcelona, na zona mista do Camp Nou, após a receção dos 'culés' à Roma, também pelos quartos de final da Champions.



Mas quem mais surpreendeu foi mesmo a imprensa catalã. Jornais como o 'Mundo Deportivo' ou o 'Sport', conhecidos pelas suas fortes ligações ao Barça, apelidaram de "espetacular" e "estratosférico" o golo do português.