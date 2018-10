Antevisão Vitória de Setúbal-Benfica

As duas equipas vão encontrar-se em fases bem distintas da época. Os Setubalenses partem para este encontro após uma vitória no terreno do Desportivo de Aves, por 1-4, regressando às vitórias depois de dois jogos seguidos sem vencer. Já os encarnados trazem na bagagem uma vitória caseira contra o Vitória de Guimarães, por 2-0, bem como a liderança isolada do campeonato pela primeira vez esta época.

Depois de 6 vitórias, 10 empates e 12 derrotas, o Vitória de Setúbal ocupa a 13ª posição da tabela com 28 pontos. Na última partida ganharam ao Aves, depois de no jogo anterior ter empatado por 1-1 em casa, contra o Portimonense. Os Sadinos são uma equipa que é mais forte quando joga no seu estádio, pois nos últimos 10 jogos em casa para o campeonato registam 4 vit+orias, 3 empates e 3 derrotas, conquistando 15 pontos em 30 possíveis. Neste jogo, José Couceiro deve manter o 4-4-2 habitual, sendo André Pereira e Edinho os homens mais adiantados da equipa.

O Benfica ocupa atualmente a 1ª posição, depois de 22 vitórias, 5 empates e apenas 1 derrota. No penúltimo jogo, ganhou fora ao Feirense por 0-2, enquanto que no último somou nova vitória pelo mesmo resultado, desta vez no Estádio da Luz. Os encarnados são uma equipa pouco afetada pelo fator casa, visto que apresentam um registo semelhante tanto no seu estádio como fora de portas. Nos últimos 30 jogos, a equipa de Rui Vitória somou 9 vitórias, 4 empates e 2 derrotas como visitante; contra 11 vitórias, 2 empates e 2 derrotas no seu estádio. Rui Vitória deve manter o 4-3-3, beneficiando a posse de bola e os ataques organizados, através dos flancos.

Onze provável do Vitória de Setúbal (4-4-2): Cristiano, Luís Filipe, Nuno Reis, Yohan Tavares, Nuno Pinto, Costinha, José Semedo, Bonilha, João Teixeira, André Pereira e Edinho.

Onze provável do Benfica (4-3-3): Bruno Varela, André Almeida, Rúben Dias, Jardel, Grimaldo, Samaris, Pizzi, Zivkovic, Cervi, Rafa e Jonas.