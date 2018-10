"O nosso foco está no V.Setúbal e nos 3 pontos"

Na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o vitória de Setúbal, Rui Vitória manteve sempre a mesma linha de pensamento em relação ao seu discurso. Perguntado acerca da subida ao primeiro lugar, o treinador encarnado recusou admitir que essa subida aumenta a motivação do conjunto encarnado: “As rotinas e a forma de trabalhar, apenas mudam de acordo com o adversário. Tínhamos de ganhar (ao V. Guimarães) e agora temos de ganhar (ao V. Setúbal). Apenas pensamos em ganhar, sem negar que subimos um degrau na classificação.”

Questionado sobre um eventual favoritismo do Benfica ao título, Rui Vitória disse que isso apenas conta nas casas de apostas. “Já estivemos atrás, agora estamos à frente (…) o nosso foco está no jogo com o Vitória de Setúbal. São os 3 pontos que temos para ganhar no próximo jogo, que nos orientam”, respondeu.

O treinador encarnado recusou também excluir Braga e Sporting da corrida pelo título: “Matematicamente todos têm possibilidades, podem chegar ao nosso lugar. Se estão ou não na corrida, cada um diz o que quer.” Relativamente ao jogo em si, o técnico das águias elogiou o adversário “Vamos defrontar uma equipa com qualidade e bem orientada, que precisa de pontos (…) vai ser um jogo difícil, num campo difícil. Temos de ir atrás do nosso objetivo porque os pontos são cada vez mais difíceis de conquistar.”

O jogo terá lugar no estádio do Bonfim, pelas 20h30.