“Quien manda en la capital?”

O FC Barcelona está muito próximo de assegurar a conquista da Liga espanhola. A equipa da Catalunha (com um jogo a mais) está a 12 pontos do segundo classificado e 16 do terceiro que são Atlético de Madrid e Real Madrid, respetivamente. Aparentemente este jogo seria de pouco interesse devido à “impossibilidade” de qualquer uma das equipas ainda poder chegar ao título. No entanto é um derby, um dos jogos com mais história na La Liga e nenhuma das equipas quer perder.

Os dois grandes de Madrid chegam em forma ao jogo. Vêm de vitórias moralizadoras em competições europeias. E é por estarem a meio de uma eliminatória europeia que os treinadores terão de avaliar quem são os melhores jogadores para entrar em campo, tendo em conta o desgaste físico e a importância menor que tem este jogo para as contas do campeonato.

Real Madrid

Com 86 vitórias, o Real Madrid é a equipa que mais vezes ganhou ao Atlético em toda a história da La Liga. No entanto, nos últimos anos, os resultados nos embates caseiros frente ao eterno rival não têm trazido resultados positivos para o Real Madrid. Por outro lado, Zidane ainda não consegui vencer o rival em jogos a contar para o campeonato jogando em casa.

A equipa da casa chega em grande forma ao jogo: regista 12 vitórias nos seus últimos 14 jogos. Vencem a Juventus, a meio da semana, por 3-0. Uma vitória que seguramente traz confiança à equipa.

A época do Real Madrid foi marcada por altos e baixos. No entanto, em caso de vitória hoje, os merengues ficam a apenas 1 ponto do segundo lugar. Esse é o objetivo da equipa de Zidane.

O treinador francês pode optar por algumas alterações no 11 da equipa da casa. Bale, que não jogou contra a Juventus será um titular provável no jogo de hoje. Outras opções passam por Asensio ou Lucas Vázquez.

Na conferência de imprensa antes do jogo, Zidane afirmou que “o Atlético merece estar no lugar que está, são segundos.” O objetivo é a vitória e para “recortar a distância pontual”. “Vamos ter uma grande equipa à nossa frente mas, como sempre, vamos à procura da vitória”

De destacar a grande forma de Cristiano Ronaldo. O internacional português marcou 23 golos desde o início de 2018 e apresentasse em grande forma para este jogo. No mais recente jogo, marcou dois golos perante a Juventus, tendo um deles sido considerado um dois mais bonitos da sua carreira. O jogador será certamente uma dor de cabeça para os centrais do Atlético de Madrid.

Atlético de Madrid

Apesar de a história mostrar o favoritismo do Real Madrid jogando em casa, a chegada de Simeone representou uma mudança nos resultados destes jogos. Desde 2013, os resultados em 4 jogos no Bernabeu, 3 vitórias do Atlético. O técnico argentino foi o primeiro que conseguir ganhar 3 vezes consecutivas ao Real Madrid no Bernabéu.

O Atlético de Madrid vem de uma vitória em casa frente ao Sporting CP a contar para a Liga Europa. O facto de terem jogado quinta-feira pode pesar nas escolhas de Simeone. No entanto o técnico irá apresentar a sua melhor equipa para conseguir os 3 pontos. Chegar ao primeiro lugar parece praticamente impossível, mas uma vitória frente ao rival iria deixar seguro o segundo lugar na classificação.

Diego Simeone, na antevisão ao jogo admitiu que é um confronto especial pois “são jogos apaixonantes. Jogam-se com grande atitude.” O técnico colocou a pressão do lado da equipa da casa dizendo que “ o Real Madrid tem, seguramente, não sei se a melhor equipa do mundo mas o melhor plantel do mundo.” Questionado acerca da importância de Cristiano Ronaldo e Griezmann para as respetivas equipas, Simeone afirma: “Ambos são totalmente determinantes para a sua equipa. Vemos isso pelos seus golos e pelos seus jogos. Os números falam por si.”

De facto, Antoine Griezmann é a principal ameaça colchonera. O francês tem 17 golos em 2018 e é uma referência no jogo do Atlético.

Os dados estão lançados. O jogo está marcado para as 15:15 (hora de Portugal) no estádio Santiago Bernabéu.