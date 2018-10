FC Porto resolve em 15 minutos

Com uma derrota no último jogo, a equipa portista queria dar uma resposta positiva. Para isso, o treinador dos “dragões”, Sérgio Conceição, apostou em Otávio e Márcano para o onze.

Desde muito cedo que a equipa azul e branca partiu para cima do adversário, controlando a seu belo prazer o domínio do jogo.

O primeiro surge, quando Tissone fez um domínio defeituoso. Ricardo Pereira tentou ganhar a bola, mas Tissone comete falta, dentro da grande área, derrubando o defesa portista.

Alex Telles foi chamado à conversão da grande penalidade. E não desperdiçou. Com um remate colocadíssimo fez o 1-0.

O Desportivo das Aves não conseguia aguentar o ataque do FC Porto, e via a sua táctica. Aos 11 minutos, Falcão, jogador da equipa do Desportivo, tentou aliviar a bola da sua área, mas Otávio ao tentar cortá-la faz com que a bola entre na baliza defendida por Facchini.

2-0 em apenas 15 minutos de jogo. O ascendente portista fazia-se sentir cada vez mais.

Várias ofensivas foram criadas pela equipa dos “dragões”. Primeiramente, por Ricardo Pereira e depois Brahimi, que viu o seu remate embater na barra. O FC Porto criava ataque em cima de ataque.

A segunda parte iniciou-se da mesma forma. Uma entrada forte para acrescentar mais conforto na partida. Mas Facchini, inspirado, travou as investidas.

Os azuis e brancos, com vista a segurar o resultado, diminuiu a pressão. Acalmou o jogo e controlava, mas mais descansado. Perdas de bolas de ambas as partes ditaram o rumo final da partida. As ocasiões de perigo já não eram tantas.

O final da partida aproximava-se e Elhouni, jogador recém-entrado, assustou a baliza de Iker com um remate ao poste.

O resultado manteve-se até final. O FC Porto entrou e venceu o jogo. Recuperou a diferença para o SL Benfica, equipa que defronta na próxima jornada, e luta pelo título, dependendo apenas de si.

A eficácia do Aves não foi positiva. Não aguentou o caudal ofensivo do FC Porto e sofreu. Mantém-se assim em lugares próximos de descida.