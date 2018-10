Baviera à prova de surpresas

A Roma eliminou o Barcelona, o Liverpool o Manchester City, e a Juventus esteve muito próxima de conseguir afastar o Real Madrid nestes quartos de final da Liga dos Campeões. Os dados estavam lançados para uma ronda completa de surpresas, mas o Bayern Munique não quis fazer parte da 'festa'.

Na noite desta quarta-feira, a turma liderada por Jupp Heynckes empatou a zeros, na receção ao Sevilha, para selar o apuramento para as meias-finais da competição da UEFA. Na primeira mão, em território espanhol, os 'bávaros' tinham vencido por 2-1.

Decidido em resolver a eliminatória, o Bayern entrou em campo mais forte, tendo criado oportunidades de golo nos primeiros minutos. O Sevilla soube reagir e ainda construiu alguns lances de perigo, mas sempre de forma bastante 'tímida'.

O emblema alemão, contudo, acabou por suster o ímpeto dos andaluzes no segundo tempo, e foi com toda a naturalidade que confirmou a presença entre as quatro últimas equipas desta Champions.

Junto ao Bayern estarão Roma, Liverpool e Real Madrid. O sorteio das meias-finais está agendado para sexta sexta-feira (13). A cerimónia terá lugar na sede da UEFA, em Nyon, na Suíça.