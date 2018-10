Clássico: André Almeida X Ricardo Pereira

Comparamos os dois melhores laterais do campeonato português, André Almeida e Ricardo Pereira. Ambos portugueses e aspirantes à seleção nacional, terão um papel fundamental no clássico defendendo cores diferentes. André e Ricardo são os titulares das duas melhores defesas da Liga NOS.

André Almeida, lateral direito de 27 anos, atuou sempre pelo Benfica durante a sua carreira de sénior e já vai na sua 5ª época consecutiva na equipa A dos encarnados. Em 2015/16, pela mão de Rui Vitória, assumiu a titularidade na lateral direita fruto de uma grave lesão de Nélson Semedo. Na temporada seguinte dividiu o tempo de jogo com o compatriota, sendo que Semedo era o titular. Esta época assumiu definitivamente a titularidade contando já com 37 jogos e 2 golos.

Do lado do Porto, Ricardo Pereira de 24 anos, começou a carreira de sénior nos quadros do plantel azul e branco. A vida nos dragões não lhe correu bem e optou por um empréstimo ao Nice de França. Em França, onde esteve durante 2 anos, o jovem português cresceu e aprendeu tornando-se no lateral que é hoje. No início da presente temporada, Sérgio Conceição decidiu resgatar o jogador e torná-lo num dos principais e valiosos ativos da equipa. Ricardo conta já com 38 jogos e 2 golos.

Ambos os jogadores são peças fulcrais dos seus plantéis e certamente vão alinhar no 11 inicial, como foi habitual durante esta temporada.