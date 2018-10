Benfica x FC Porto, assim vivemos o clássico da Luz

90': Final da partida! O FC Porto sai do Estádio da Luz com os três pontos, passando, novamente, para a liderança do campeonato, depois de ter batido o Benfica na tarde deste domingo. 0-1 foi o resultado final - o único golo da partida foi apontado por Herrera, no último minuto do tempo regulamentar.

90': Foram acrescentados 4 minutos de tempo de compensação.

90': Herrera viu o cartão amarelo depois de, nos festejos, ter tirado a camisola.

90': GOOOOOOOOOOOOOOLO do FC Porto! Que golaço de Herrera para colocar os azuis e brancos em cima do minuto 90. A equipa de Sérgio Conceição vence por 0-1.

85': Benfica já realizou as suas três substituições: na última, Rui Vitória tirou Pizzi e colocou Seferovic.

83': FC Porto esgotou as substituições com a entrada de Aboubakar, que rendeu o brasileiro Soares.

81': Cartão amarelo para Grimaldo, que parou Corona em falta. Foi a primeira ação do mexicano, que acabou de ser lançado no encontro.

80': Nova substituição no FC Porto: saiu Otávio para entrar Corona.

79': Bela jogada individual de Salvio, que tentou oferecer a bola a Raúl Jiménez; Casillas, contudo, saiu rapidamente da baliza e agarrou a bola.

76': O speaker do Estádio da Luz acabou de anunciar que estão presentes 63 526 espectadores. É a maior assistência da temporada no recinto encarnado.

75': O Benfica também mexeu: entrou Samaris e saiu Cervi. Parece que Rui Vitória quer segurar este empate, que mantém as 'águias no topo da classificação.

74': Primeira substituição no FC Porto: Óliver Torres rendeu Sérgio Oliveira. O médio português já tinha visto um cartão.

72': Alex Telles amarelado, depois de ter cometido falta sobre Raúl Jiménez.

66': Primeira alteração no Benfica e no jogo: saiu Rafa Silva para entrar Salvio.

66': Remate em jeito de Brahimi, a rasar o poste da baliza de Varela. O guardião do Benfica estava batido.

62': Cartão amarelo também para André Almeida, por falta sobre Marega, à entrada da sua área. No correspondente livre, os dragões cometaram falta ofensiva, desaproveitando, assim, a oportunidade de criarem perigo.

59': Otávio viu o cartão amarelo. O médio do FC Porto cometeu uma falta dura sobre Rafa, que 'fugia' em velocidade pelo corredor central.

55': Canto para o Benfica, a bola sobrou para Jardel, mas o remate de primeira do brasileiro não teve a direção desejada.

53': Jogo 'partido' nestes primeiros minutos do segundo tempo. O FC Porto aparenta estar com uma postura mais ofensiva na busca pelo golo, que colocaria os dragões na frente do marcador.

49': Otavio podia inaugurar o marcador, na resposta a um passe de Marega, mas o maliano estava em fora de jogo; não valeu.

48': Marega seguia isolado para Varela, após excelente passe de Ricardo, mas o guarda-redes do Benfica saiu aos seus pés para defender o seu remate. Intervenção crucial do jovem guardião encarnado.

46': Arrancou a segunda parte! Desta vez, saiu o FC Porto com a posse.

Até agora, nota positiva para a equipa de arbitragem, que, tentando deixar jogar, tem decidido quase sempre bem. Os encarnados ainda pediram duas grandes penalidades, mas, ao que parece, sem razão.

O FC Porto tem sentido dificuldades na hora de ter, e manter, a posse, o que dificulta as manobras ofensivas da equipa de Sérgio Conceição. Sérgio Oliveira, Brahimi, Ricardo Pereira e Marcano têm estado em destaque pela positiva, enquanto Marega necessita de aparecer mais no jogo. Otávio também está muito apagado.

O Benfica está a ser a melhor equipa em campo, tendo a bola em seu poder mais tempo, e jogando mais próximo da baliza adversária nestes primeiros 45 minutos. Rafa e Pizzi têm sido os melhores dos pupilos de Rui Vitória.

45': Intervalo no Estádio da Luz! Para já, mantém-se o nulo no marcador, neste clássico da 30ª jornada da Liga NOS, entre o Benfica e o FC Porto.

45': E respondeu o FC Porto na outra baliza! Ricardo cruzou a meia altura para o remate de primeira Marega, ao lado. Jogo partida nestes últimos instantes do primeiro tempo.

45': Grande oportunidade para o Benfica! Isolado para Casillas, Pizzi tinha tudo para marcar, mas permitiu a defesa do guarda-redes espanhol.

44': Ricardo Pereira ganhou posição a Zivkovic, tentou o remate, já dentro da área dos dragões, mas a bola não saiu enquadrada com a baliza de Bruno Varela.

43': Disparo rasteiro de Raúl Jiménez ao lado da baliza de Casillas, na sequência de um pontapé de canto a favor das 'águias', o sexto nesta primeira parte.

38': Cartão amarelo para Sérgio Oliveira, o primeiro deste clássico. O médio azul e branco travou Rafa Silva, que já estava a lançar o contra-ataque rápido do Benfica.

34': O Benfica ficou a reclamar penálti em duas ocasiões, ambas por suposta mão na bola de jogadores portistas (a primeira de Marega, e a segunda de Alex Telles).

31': O FC Porto, por seu lado, aposta nas transições rápidas, dispondo de um Marega muito móvel na sua frente de ataque. O maliano está a complicar as marcações da defesa do Benfica ao aparecer com regularidade nos espaços vazios.

30': O Benfica está a jogar mais balanceado para o ataque, tendo a bola mais tempo em seu poder e conquistado muitos cantos.

25': Marega combinou com Soares, que atirou com força depois de passar por Rúben Dias, mas a bola saiu muito desviada. Foi o primeiro remate dos 'azuis e brancos' no encontro.

23': Excelente jogada individual de Zivkovic, que chutou para a defesa apertada de Casillas.

20': Cruzamento/remate de Rafa Silva na direita, com a bola a esbarrar no poste da baliza de Casillas.

15': Benfica em 4-1-4-1 com Zivkovic e Pizzi à frente de Fesja, que joga a pivot defensivo, com Rafa e Cervi pelas laterais.

10': O FC Porto está a jogar em 4-4-2 com Marega e Soares na frente, e Otávio mais descaído para a direita, contrariando o expectável 4-2-3-1 com Otávio ano centro e Marega na direita.

5': Início de jogo equilibrado, com as duas equipas a apostarem nos cruzamentos, mas, até agora, sem grande sucesso.

Já rola a bola no Estádio da Luz! Saiu o Benfica com a bola.

Artur Soares Dias foi o árbitro escolhido para ajuizar o encontro.

Destaque para o facto de Jonas não ter recuperado a tempo de estar presente neste Clássico. Baixa de peso para os encarnados.

E no do FC Porto: Vaná, Maxi Pereira, Hernâni, Aboubakar, Óliver Torres, Jesús Corona e Diego Reyes.

No banco do Benfica estarão: Svilar, Luisão, Samaris, Seferovic, Salvio, Eliseu e João Carvalho.

Onze inicial do FC Porto: Casillas, Ricardo, Felipe, Marcano , Alex Telles , Herrera, Sérgio Oliveira, Otávio, Brahimi, Soares e Marega.

Onze inicial do Benfica: B. Varela; A. Almeida, Rúben Dias, Jardel, Grimaldo; Fejsa, Zivkovic, Pizzi, Rafa, Cervi; Raúl Jiménez.

Boa tarde a todos os leitores do VAVEL! Bem-vindo à transmissão do jogo Benfica x Porto ao vivo, que pertence à 30ª jornada da Liga NOS. A reunião terá lugar no Estádio da Luz a partir das 18h00.

Todas as informações do encontro com a antevisão do jogo Benfica x Porto. A transmissão de minutos ao vivo de hoje começará no início do jogo no seu jornal desportivo de referência, no Vavel Portugal.

Para o campeonato nacional estas duas equipas defrontaram-se 84 vezes na Luz, sendo que os anfitriões assumem a liderança com um total de 42 vitórias, 26 empates e 15 vitórias por parte dos dragões.

O árbitro da partida ainda não está confirmado, mas informaremos sobre isso assim que houver confirmação oficial.

@SLBenfica

O estádio do Benfica vs Porto ao vivo será o Estádio da Luz, com capacidade para 65.647 espectadores.

Sérgio Conceição também falou na antevisão da partida: "Trabalhamos para ir à casa do adversário e ganhar os três pontos". A paixão de todos os fãs desde o início até ao final do jogo é uma parte muito importante. de nossos jogos e vitórias e é por isso que, obviamente, queremos ganhar o campeonato. Esses jogadores fizeram um trabalho fantástico", disse.

@SLBenfica

Rui Vitória falou no pré-jogo e fez uma jogada interessante sobre a importância do mesmo: "Estamos em primeiro lugar, mas nada muda. Alguns dias atrás eu estava assistindo um jogo do Benfica no tempo de Eusebio. Amanhã [domingo] nós temos que ter exatamente 11 Eusébios e mais de 3 para ver a camisa de Eusebio e transmitir dentro do campo o que Eusébio transmitiu: determinação , crença, raça, convicção, ambição no que ele fez, qualidade, personalidade na maneira como ele jogou ", disse ele.

@FCPorto

A equipa do Porto vem em segundo lugar com 73 pontos, menos um que o Benfica, razão pela qual o jogo de amanhã é tão importante na definição do próximo campeão de Portugal.

O FC Porto chega a este jogo depois de ter vencido em casa o Desportivo de Chaves por 2-0.

@SLBenfica

As águias estão na liderança com 74 pontos para o clássico português, um a mais que o atual rival, o Porto. Se a equipa de Lisboa vencer, aumentará a diferença entre eles para quatro pontos. Ambas as equipas chegarão a este clássico apenas a depender de si para se tornarem campeões.

O Benfica chega depois de vencer o 1-2 em Setúbal, no Estádio do Bonfim, para continuar na tentativa de conquistar outro título da liga.