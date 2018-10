Herrera devolve liderança ao F.C. Porto

Águias e Dragões disputaram a liderança do campeonato no Estádio da Luz. Do lado caseiro encontrava-se um Benfica motivado com os resultados recentes, mas sem a sua principal estrela, Jonas, que devido a lesão foi obrigado a ficar na bancada. Do lado visitante, tínhamos um Porto com o regresso do seu melhor marcador, Marega, e com ânsia de recuperar a liderança.

Numa primeira parte sempre marcada por um grande equilíbrio tático, foram os encarnados quem entraram por cima. Franco Cervi já dentro da grande área rematou forte, mas Casillas estava atento e defendeu para canto. Na resposta a este lance, Marega conduziu a bola pela direita e entregou em Soares que rematou ao lado da baliza de Bruno Varela. O jogo ia decorrendo sem grandes ocasiões de perigo, até que nos últimos cinco minutos ambas as equipas tiveram lances em que podiam, de facto, ter feito o golo. Primeiro, Pizzi apareceu sozinho na área, mas Casillas defendeu o remate do médio português. Na resposta, Ricardo Pereira (melhor em campo) assistiu Marega que, de primeira, rematou junto ao poste esquerdo da baliza encarnada.

Após o descanso, apareceu em campo um Porto decidido em conquistar os três pontos. Os Dragões entraram melhor e, numa jogada que mais parecia uma repetição do lance que fechou o primeiro tempo, Ricardo assistiu o maliano que no frente-a-frente com Varela desperdiçou uma grande oportunidade. O jogo estava cada vez mais ‘partido’ e os ‘Azuis e Brancos’ iam subindo as suas linhas até que, ao minuto 66, Brahimi teve no seu pé direito a melhor oportunidade para adiantar os Dragões no marcador.

O Porto ia avançando no terreno de jogo e, com as substituições esgotadas de um lado e de outro, à passagem do minuto 90, Herrera encontrou uma bola perdida à entrada da área e num potente remate marcou aquele que viria a ser o golo da vitória.

Com este resultado, o Porto voltou novamente à liderança da primeira liga, agora com dois pontos de vantagem em relação ao Benfica. Na próxima jornada, os encarnados deslocam-se ao Estoril e os dragões recebem o Vitória de Setúbal.