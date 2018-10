Rui Vitória: "Isto ainda não acabou"

Rui Vitória compareceu em conferência de imprensa para fazer a análise à derrota no clássico. O técnico do Benfica mostrou o descontentamento pelo resultado obtido mas deixou a ideia de que o campeonato não está perdido e que o Benfica vai lutar até ao último jogo.

«Já estivemos em situação mais complicada esta época. Isto ainda não acabou. Estamos no 2.º lugar, faltam quatro jornadas e vamos disputá-las de forma muito determinada. Não vamos esquecer aquilo que foi feito e vamos continuar a lutar até ao limite»

Em relação ao jogo, o técnico das águias disse que:

"Foi um jogo equilibrado. Primeira parte nossa boa, em que estivemos mais à procura do golo. Podíamos ter marcado e aí justificasse. Depois melhor o FC Porto. Sofremos no único remate enquadrado do FC Porto. Empate seria mais justo mas o FC Porto acabou por marcar.”

Herrera marcou o golo do FC Porto aos 90 minutos. Depois disto, houve ainda um lance que deixou os jogadores do Benfica a pedir grande penalidade por falta de Ricardo Pereira a Zivkovic. Em relação a este lance, Rui Vitória decidiu não comentar: "Isso é para vocês, estar a falar disso é não analisar o que mais me interessa. Quem tiver que analisar tire as conclusões"