Sérgio Conceição sabia para o que vinha. Preparou a equipa. “Sabíamos o poderio do Benfica, e sabíamos que era importante equilibrar o jogo nesse aspeto. A base foi a coesão defensiva. Viu-se uma equipa madura, adulta.”

Relativamente ao jogo, Sérgio Conceição afirma: “Foi um jogo de grande intensidade, muito competitivo. Se calhar não muito espetacular, mas muito competitivo”, dando mérito ao adversário pela primeira parte. “O Benfica faz primeiras partes muito fortes, com dinâmicas muito interessantes.”

Uma segunda parte diferente da primeira. “A segunda parte foi nossa. É verdade que sem muitas oportunidades, mas sempre no meio-campo ofensivo. Não me lembro de uma ocasião do Benfica. Nós tivemos algumas situações que o Varela defendeu, e um remate do Brahimi ao lado.”

O treinador dos dragões considera o resultado justo. “Ambas as equipas tiveram oportunidades, felizmente conseguimos marcar. O resultado acaba por ser justo.”

Sobre o VAR, “Não me parece nada. O VAR (videoárbitro) também achou que não era nada. Parece-me perfeitamente normal.”

Ainda com 4 jornadas por disputar, Sérgio Conceição não descansa e deixa aviso. “No balneário e logo no campo, a mensagem foi que não ganhámos nada. O passado recente deixa-nos alerta e desconfiados para os últimos quatro jogos.”

A comitiva azul e branca desloca-se para o norte com o primeiro lugar assegurado, mas com o título de campeão ainda em aberto. Sérgio Conceição acredita no objetivo desde início traçado, mas com alguma expectativa.