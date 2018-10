As contas do campeonato

O golo de Herrera ao minuto 90 ditou a vitória do FC Porto no Estádio da Luz. Os dragões chegaram ao jogo com um ponto de desvantagem e saíram com dois acima do Benfica, que agora é segundo classificado. O Sporting CP também venceu o seu jogo em Belém e recortou distâncias para o segundo lugar. Assim, ao fecho da jornada 30 o topo da classificação está assim: FC Porto - 76 pontos; Benfica – 74 pontos; Sporting CP – 71 pontos; SC Braga – 68

Com a classificação desta forma, o FC Porto é a única equipa a depender apenas de si própria para chegar ao título. Mesmo em caso de os dragões empatarem um jogo e o Benfica vencer tudo até ao fim, o troféu irá para a cidade invicta por vantagem no confronto direto. Também o Sporting CP e o SC Braga têm hipóteses de chegar ao primeiro lugar ainda que seja mais complicado.

Faltam 4 jogos. FC Porto e Benfica têm razões para acreditar na conquista do título. Vamos olhar para o calendário de ambas equipas:

FC Porto

X Vitória de Setúbal (casa)

X Marítimo (fora)

X Feirense (casa)

X Vitória de Guimarães (fora)

SL Benfica

X Estoril (fora)

X Tondela (casa)

X Sporting (fora)

X Moreirense (casa)

Nos jogos que o FC Porto tem por jogar é de destacar as deslocações ao terreno do Marítimo e do Vitória de Guimarães. Este último pode não ter relevância no caso de o Benfica não vencer todos os seus jogos, incluindo a deslocação a Alvalade. Ou seja, para os encarnados chegarem ao pentacampeonanto são obrigados a vencer todos os jogos que faltam e esperar que o FC Porto saia derrotado em algum dos seus encontros. Na penúltima jornada o Benfica visita o Sporting CP num dérbi que vai decidir alguns lugares do topo da classificação pois os leões ainda anseiam chegar ao segundo lugar.

Apesar do favoritismo do FC Porto face às probabilidades favoráveis, o campeonato não está entregue. Também o segundo e terceiro lugares estão por decidir. Teremos que esperar até ao fim!