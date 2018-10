Leões já preparam jogo da taça

Ambas as equipas ganharam ontem para o campeonato português, ficando assim o Sporting a 3 pontos do 2ºclassificado Benfica e a 5 do primeiro lugar, o Porto, adversário que vai tentar eliminar para marcar presença na final no Jamor, tendo em conta que tem que recuperar da desvantagem de 1-0 da primeira mão, no Dragão.



Do lado dos azuis e brancos, apenas Danilo falhou o treino de hoje em Tróia. Já do lado dos verdes, William, Piccini e Mathieu poderão regressar à lista de convocados de Jorge Jesus, o que certamente é um alívio para o técnico, uma vez que a taça de Portugal é uma competição que Jesus quer conquistar, como referiu na conferência de imprensa que antecedeu o jogo frente ao Belenenses.



Em 15 clássicos que se realizaram em Alvalade para a taça, a equipa da casa ganhou 6, empatou 8 e perdeu apenas 1, dando uma vantagem para o Sporting a nível estatístico. No entanto, o jogo que vai decretar o segundo finalista da competição que se vai realizar no dia 20 de maio, vai ter lugar no estádio José de Alvalade, na quarta-feira, às 20:30