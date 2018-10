Amanhã o Sporting CP recebe o FC Porto e procura dar a volta à eliminatória e conquistar um lugar no Jamor. Os dragões venceram a primeira mão, em casa, por 1-0. Em relação à forma como as equipas chegam ao embate, Jorge Jesus disse que: “As duas equipas vieram de vitórias e estão motivadas”

O técnico leonino afirmou que não vai poder contar com William Carvalho e que Mathieu e Piccini estão em dúvida.

"Esses jogadores podem estar fora do jogo, mas nestas últimas horas resta alguma esperança. Nem que seja um jogador que possa pelo menos estar no banco. Esta eliminatória da Taça é um dos grandes objetivos, não só do Sporting mas também do F. C. Porto. Mas sei que o William Carvalho está fora."

Jorge Jesus falou acerca do cansaço sentido pelo jogadores do Sporting derivado dos jogos a meio da semana a contar para a Liga Europa. “O Sporting está no limite. O FC Porto fez um joguinho no domingo e agora vai fazer outro. Nós andamos há meses nisto: estamos mais carregados, estamos no limite.”

“Mas também queremos estar nesta situação, pois é demonstrativo que o Sporting está nas decisões. Já ganhou uma, saiu nos quartos de final da Liga Europa, agora quer a final da Taça de Portugal e ainda tem o campeonato”

O outro lugar no Jamor é disputado entre Desportivo das Aves e o Caldas. Acerca deste jogo, Jorge Jesus disse que: "Penso que o Caldas é o grande vencedor desta Taça. Parabéns aos jogadores do Caldas pelo brilhante trabalho que têm feito. Podem não chegar à final, mas já são os grandes vencedores."

O jogo está marcado para amanhã, às 20:30 no Estádio José Alvalade e o vencedor da eliminatória terá lugar marcado na final da Taça de Portugal.