Sporting x Porto, assim vivemos o clássico da Taça de Portugal

A final da Taça de Portugal está agendada para o dia 20 de maio (domingo).

No Jamor, a equipa comandada por Jorge Jesus vai defrontar o Desportivo das Aves, que eliminou o Caldas nestas meias-finais.

Ao vencer o FC Porto em Alvalade, por 5-4, nas grandes penalidades, o Sporting carimbou o passaporte para a final da Taça de Portugal, a 28ª da sua história - a última foi em 2014/15, com Marco Silva ao leme, na conquista diante do Sporting de Braga... de Sérgio Conceição.

Foi assim que os protagonistas deste encontro cobraram as grandes penalidades:

GOLO do SPORTING! Montero converteu o seu penálti para para colocar os leões na rota do Jamor! 5-4.

GOLO do FC PORTO! Sérgio Oliveira não desperdiçou a grande penalidade e apontou o 4-4.

GOLO do SPORTING! Coates volta a marcar, desta vez de penálti, para colocar os verde e brancos a vencer por 4-3.

GOLO do FC PORTO! Reyes fez o 3-3.

GOLO do SPORTING! Mathieu voltou a colocar os leões na frente. 3-2.

GOLO do FC PORTO! Felipe volta a empatar esta série de penáltis, agora em 2-2.

GOLO do SPORTING! Bryan Ruiz apontou o 2-1.

GOLO do FC PORTO! Alex Telles não deu hipóteses a Rui Patrício. 1-1.

GOLO do SPORTING! Bruno Fernandes converteu com sucesso a sua grande penalidade. 1-0.

Marcano atira ao poste e falha o primeiro penálti.

Vamos lá então aos penáltis!

Sporting e FC Porto voltam recorrer ao desempate da marca dos onze metros, como já tinha acontecido em Braga, nas meias-finais da Taça da Liga. Na altura, os verde e brancos venceram por 4-3 para garantirem um lugar na final, que acabaram por vencer.

120': Final do prolongamento! Ninguém marcou nestes 30 minutos de tempo extra, pelo que vamos ter grandes penalidades.

120': O FC Porto esteve muito perto de marcar! Lançamento lateral dirigido para a área do Sporting, remate de Brahimi, e a bola a passar por cima.

120': Dois minutos de tempo extra para esta segunda parte do prolongamento.

119': Maxi está de regresso ao terreno de jogo.

116: Maxi Pereira também ficou a sangrar na sequência de um choque de cabeças com Doumbia. O uruguaio vai recebendo assistência médica; veremos se poderá continuar em campo.

112': Battaglia a sangrar da boca depois de um choque violento com Ricardo; entretanto, já voltou ao jogo, depois de ter estado a receber assistência médica.

110': Os leões continuam melhor neste fase do encontro, jogando quase sempre no meio-campo dos azuis e brancos. O cansaço não permite aos futebolistas demonstrarem outra qualidade na definição das jogadas.

106': O Sporting realizou uma substituição durante o intervalo do prolongamento: saiu Bas Dost e entrou Doumbia.

106': Já se joga a segunda parte do tempo extra! Foi o Sporting que saiu com a posse desta vez.

105': Final da primeira parte deste prolongamento! Mantém-se o 1-0 para o Sporting.

102': Grande ocasião para o Sporting! Gelson descobriu Bruno Fernandes na área do FC Porto, passou-lhe a bola, mas o remate do médio leonino saiu à figura de Casillas.

100': Falhanço incrível de Aboubakar, que tinha tudo para marcar depois de deixar Patrício pelo caminho. O lance acabou por ser invalidado por fora de jogo.

95': Depois de ter passado por Maxi Pereira em velocidade, Acuna cruzou para Gelson que, em zona privilegiada, na área do FC Porto, atirou ao lado. Pedia-se mais qualidade na finalização ao extremo do Sporting.

91': Já se joga o prolongamento em Alvalade! Saiu a jogar a equipa do FC Porto.

Relembramos que a regras dos golos marcados fora de portas, que servem como critério de desempate, continuam a ser válidos mesmo quando marcados no prolongamento.

Os jogadores de ambas as equipas aproveitam a pausa antes do início do prolongamento para se prepararem para o tempo extra; alguns alongando, outros descansado, sentados no banco de suplentes ou no relvado.

90': Terminado o tempo regulamentar, vamos ter prolongamento! O golo de Coates, aos 84 minutos de jogo, empatou a eliminatória, obrigando a que sejam jogados mais 30 minutos de futebol. Sporting e FC Porto continuam a disputa por um lugar na final da Taça de Portugal, para a qual o Desportivo das Aves já garantiu o apuramento, depois de ter eliminado o Caldas nestas meias finais.

90': São três os minutos de tempo extra nesta segunda parte. 'Cheira' a prolongamento.

86': O FC Porto marcou, por intermédio de Reyes, mas o árbitro invalidou o golo, depois da confirmação do vídeo-árbitro. A bola ainda bateu no poste da baliza leonina três vezes, mas foi assinalado fora de jogo a Felipe, um dos intervenientes no lance.

O golo de Coates que colocou o Sporting em vantagem:

84': GOLO DO SPORTING! Na sequência de um pontapé de canto cobrado por Bruno Fernandes, a bola sobrou para Coates, na área do FC Porto, e o uruguaio atirou para o fundo da baliza de Casillas - a bola ainda bateu no poste antes de entrar. A eliminatória está empatada, agora que o Sporting vence por 1-0.

83': Confirma-se: Diego Reyes rendeu Óliver. O FC Porto já esgotou as substituições.

83': Óliver está no relvado a receber assistência médica. O espanhol deve estar prestes a ser substituído.

82': Dupla ocasião para o Sporting, com os remates de Gelson e Bruno Fernandes a serem bloqueados pela defesa do FC Porto. Os leões sobem as linhas nestes minutos finais em busca do empate.

80': Cruzamento de Acuna para a cabeça de Montero, que atirou à figura de Casillas.

79': Cartão amarelo para Acuna. O argentino atirou a bola com violência contra o chão, em protesto com uma decisão de Jorge Sousa, e viu o cartão.

76': O Sporting também mexeu: saiu Coentrão para entrar Fredy Montero.

75': Nova substituição no FC Porto: Sérgio Oliveira entrou para o lugar de Otávio.

71': Jorge Jesus mexeu pela primeira vez na equipa do Sporting: Ristovski rendu Piccini, que estava com dores na perna esquerda e tinha pedido a substituição.

70': O Sporting acabou por conseguir equilibrar o jogo nos últimos minutos. Mesmo assim, continua a sentir muitas dificuldades na hora de criar situações de perigo junto da baliza de Casillas.

68': Herrera viu o amarelo depois de ter parado Bruno Fernandes em falta. Parece que o cartão foi mostrado devido aos protestos dirigidos pelo mexicano ao árbitro da partida.

65': Primeira alteração no FC Porto e na partida: saiu Soares para entrar Aboubakar.

63': Remate de longe de Mathieu, para a defesa fácil de Casillas.

63': O Sporting ficou a pedir penálti, depois de Piccini ter perdido a bola para Otávio, na grande área azul e branca.

60': O guarda-redes espanhol recuperou rapidamente, sem necessidade de receber assistência médica.

59': Gelson passou para Battaglia, já na área portista, mas o argentino deixou escapar a bola. Ao tentar recuperá-la, chocou com Casillas, que ficou em dificuldades estendido no terreno de jogo.

59': Ainda assim, sinal mais para o FC Porto,

58': O jogo perdeu qualidade no segundo tempo. As duas equipas estão a falhar muitos passes e a perder muitas bolas.

55': O primeiro cartão amarelo deste desafio foi mostrado a Felipe. O defesa viu o cartão depois de entrado em campo nesta segunda parte com... uma camisola de Soares. Jorge Sousa viu e mostrou-lhe o amarelo. Momento insólito em Alvalade.

53': Quase marcava o FC Porto! Isolado para Patrício, Soares permitiu o corte de Mathieu; os dragões ficaram a pedir mão do central francês.

46': Nenhuma das equipas realizou substituições durante o tempo de intervalo.

46': Recomeçou o encontro! Desta vez, saiu o FC Porto com a bola.

Até ao momento, a equipa de arbitragem tem passado despercebida, ao deixar jogar e ao não cometer erros graves. Verdade seja dita, os jogadores têm facilitado a tarefa a Jorge Sousa e companhia.

Os dragões fizeram uso de uma pressão alta eficaz para anularem o meio-campo do Sporting, que está a sentir muito a falta de William Carvalho. A equipa orientada por Sérgio Conceição acabou por impor o seu futebol e, globalmente, foi a melhor equipa nestes primeiros 45 minutos.

Os pupilos de Jorge Jesus entraram melhor na partida, conseguindo ter a bola no meio-campo portista com relativa tranquilidade. Depois de um primeiro quarto de hora no qual não criou oportunidades, o Sporting acabou por perder fôlego e entregar a iniciativa do jogo ao FC Porto.

45': Intervalo em Alvalade. Para já mantém-se o nulo no marcador, numa partida à qual têm faltado oportunidades claras de golo. Dada a vitória por 1-0, na primeira mão, o FC Porto continua mais perto do Jamor. O Sporting precisa de marcar um golo no segundo tempo para empatar a eliminatória.

45': Jorge Sousa deu dois minutos de compensação nesta primeira parte.

43': Pressionado por Herrera, Coentrão chutou, de muito longe, e... ofereceu a bola aos adeptos.

43': 50% de tempo de posse de bola para ambas as equipas. Equilíbrio total neste critério do jogo.

40': Brilhante jogada individual de Gelson Martins, que deixou Alex Telles pelo caminho, cruzou rasteiro para a área do FC Porto, mas não apareceu nenhum jogador do Sporting para encostar para a baliza de Casillas.

36': Afinal, parece estar tudo bem com Maracano, que já voltou à partida.

34': Marcano saiu lesionado do lance - aparenta ter chocado com Casillas - e está a receber assistência médica. Diego Reyes já aquece para o caso de o espanhol não poder seguir no terreno de jogo.

33': Bruno Fernandes cobrou novo livre no meio-campo do FC Porto, Casillas saiu da baliza e socou a bola na direção de Battaglia, que disparou de primeira, mas para a bancada.

30': Entretanto, Piccini já recuperou e já voltou ao jogo.

28': Livre indireto de Bruno Fernandes cobrado com muita força - a bola saiu pela linha de fundo e passou o perigo.

27': Piccini recebe assistência médica enquanto está estendido no relvado. O lateral italiano ficou em dificuldades depois de um choque violento com Otávio. O árbitro assinalou a falta do brasileiro.

25': O Sporting deixou de conseguir sair a jogar com a bola controlada, como estava a acontecer no primeiro quarto de hora do desafio.

23': O FC Porto melhorou bastante nos últimos minutos. Já há algum tempo que a iniciativa do jogo pertence aos azuis e brancos, que estão, cada vez mais, a jogar próximo da área dos leões.

19': Perda de bola de Piccini a originar a primeira grande ocasião deste jogo! Óliver recuperou a posse junto à área verde e branca, ofereceu-a a Otávio, e o brasileiro chutou rasteiro e com muito perigo, ao lado da baliza de Rui Patrício.

18': A pressão alta dos dragões também está a complicar a vida ao Sporting. Há instantes, Ricardo impediu Coentrão de sair a jogar com um bom corte, que fez a bola sair pela linha de fundo.

12': Equilíbrio nestes primeiros minutos de jogo. Ainda assim, é o Sporting que está a tentar dominar as operações, tendo a bola em seu poder no meio-campo do FC Porto. Os azuis e brancos, contudo, não estão a facilitar a tarefa à equipa comandada por Jorge Jesus, que está a sentir bastantes dificuldades para encontrar espaços na defesa portista.

8': Nova tentativa de Bruno Fernandes. Em posição frontal, o médio do Sporting disparou com força, só que Óliver bloqueou o seu remate. O camisola 8 dos leões não pede autorização para visar a baliza.

4': Remate de primeira de Bruno Fernandes, numa bola que ficou à entrada da área na sequência de um pontapé de canto de Acuna. A bola, contudo, saiu muito por cima.

1': Arrancou a partida em Alvalade! Saiu o Sporting com a posse da bola.

Grande ambiente em Alvalade numa altura em que os jogadores de ambas as equipas acabam de subir ao relvado do Estádio José Alvalade. A partida está prestes a ter início!

Apesar do triunfo na Luz, Conceição também mexeu na sua equipa: colocou Maxi Pereira e Óliver Torres, e tirou Marega e Sérgio Oliveira. Significa isto que Ricardo Pereira deverá jogar a jogar como extremo, deixando a posição de lateral direito para Maxi.

Em relação à equipa que derrotou o Belenenses no fim de semana, por 3-4, Jesus promoveu duas alterações, e ambas na defesa: saíram Ristovski e André Pinto para entrarem, respectivamente, Piccini e Mathieu. Um onze bastante próximo daquele que costuma ser o habitualmente apresentado pelo técnico leonino, apesar da importante ausência do lesionado William Carvalho.

No banco de suplentes do FC Porto estarão: Vaná, Aboubakar, Marega, Corona, Reyes, Sérgio Oliveira e Dalot.

Onze do FC Porto: Casillas, Maxi Pereira, Felipe, Marcano, Alex Telles, Herrera, Otávio, Óliver, Ricardo Pereira, Brahimi, Soares.

No banco de suplentes do Sporting estarão: Salin, Ristovski, Petrovic, Misic, Montero, Palhinha e Doumbia.

Onze do Sporting: Rui Patrício, Piccini, Coates, Mathieu, Coentrão, Battaglia, Bryan Ruiz, Acuna, Gelson Martins, Bruno Fernandes, Bas Dost.

Jorge Sousa foi o árbitro escolhido para dirigir esta partida.

No ultimo jogo, 2-1 a favor do FC Porto, no Dragão, na 25ª jornada da Liga NOS. Em Alvalade, no duelo que vai decidir qual destas duas equipas estará no Jamor, a bola vai começar a rolar às 20:30.

"Temos de ir à procura de fazer golos. Fica mais difícil para o adversário se fizermos golos em Alvalade. Em jogo está uma possível passagem à final da Taça de Portugal. Sabemos da qualidade do nosso rival. Mas, em termos estratégicos, a nossa equipa tem dinâmicas bem definidas e sabe o que quer para o jogo", defendeu o técnico portista.

Já Conceição preferiu dar ênfase ao facto de a sua equipa querer fazer golos em Lisboa, mesmo já estando na frente da eliminatória.

"Motivados estão os dois. Mais fatigados? O Sporting há muito que está no limite, o FC Porto fez um joguinho, mas nós há muito que andamos a jogar à quinta-feira e ao fim de semana. Não há comparação. Mas também queremos estar nesta situação, pois é demonstrativo de que o Sporting está nas decisões. Já ganhou uma, saiu nos quartos de final da Liga Europa, agora quer a final da Taça de Portugal e ainda tem o campeonato", afirmou Jesus.

Na conferência de imprensa de antevisão do duelo entre leões e dragões, Jorge Jesus destacou o enorme cansaço que se apodera do plantel verde e branco, sobretudo dos jogadores mais utilizados pelo treinador, nas vésperas do clássico desta quarta-feira.

Em vantagem na eliminatória, o Porto tentará voltar a fazer boa figura num jogo grande fora de portas para garantir uma vaga na final desta Taça de Portugal.

O azuis e brancos, por seu lado, também estão bastante motivados para o clássico de Alvalade. Afinal, no domingo foram à Luz vencer por 0-1 para saltarem de novo para a liderança do campeonato português.

Perante o seu público, a equipa de Alvalade terá a dura missão de virar o 1-0 sofrido na Invicta, que deixa, para já, o Porto na frente da eliminatória e, por isso, mais perto da final do Jamor.

O Sporting chega a esta segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal num excelente momento de forma, depois de ter somado três vitórias nos seus últimos três jogos oficiais (Paços de Ferreira, Atlético de Madrid e Belenenses).