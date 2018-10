Antevisão Estoril-Benfica

Estoril e Benfica enfrentam‑se no Estádio António Coimbra da Mota, num jogo para a 31ª jornada da Primeira Liga. Na primeira volta, o Benfica ganhou por 3-1, com golos de Jonas, Salvio e Krovinovic. Neste estádio, o historial de confrontos diretos é favorável à equipa visitante, que regista cinco vitórias nos últimos cinco jogos.

Depois de sete vitórias, cinco empates e 18 derrotas, a equipa da casa está na 17ª posição da tabela tendo conquistado, até ao momento, 26 pontos. No último jogo, o Estoril ganhou ao Portimonense fora por 0-1, depois de no jogo anterior ter arrancado um empate (1-1) em casa frente ao Marítimo. Analisando as estatísticas, o Estoril é uma equipa mais forte em casa, visto que nos últimos 30 jogos regista duas vitórias, dois empates e 11 derrotas como visitante, contra quatro vitórias, três empates e oito derrotas diante dos seus adeptos. Contudo, a solidez defensiva não tem sido o seu ponto forte, já que golos em nove dos últimos 10 jogos para esta competição.

Importa salientar que a equipa da linha necessita urgentemente de pontos para fugir à despromoção. Assim, o treinador Ivo Vieira deve arriscar no habitual sistema tático (4-2-3-1), apostando em Bruno Gomes como o homem mais adiantado, acompanhado por Allano e Lucas Evangelista no meio-campo.

Após 23 vitórias, cinco empates e duas derrotas, os encarnados ocupam neste momento a 2ª posição somando, até ao momento, 74 pontos. Na última partida, perderam com o Porto em casa por 1-0 e perderam a liderança para os seus principais rivais. Analisando os dados, o Benfica é uma equipa que mantém o seu rendimento quando joga fora ou quando joga em casa, visto que nos últimos 30 jogos regista nove vitórias, quatro empates e duas derrotas como equipa visitante, contra 10 vitórias, dois empates e três derrotas no Estádio da Luz.

Frisamos que os encarnados possuem o melhor registo fora de casa, com 34 pontos em 15 jogos disputados, assim neste jogo fora de portas Rui Vitória deve jogar no habitual 4-3-3, beneficiando a posse de bola e os ataques organizados, especialmente, através dos corredores. O brasileiro Jonas continua em grande forma neste campeonato e já apontou 33 golos, contudo continua em grande dúvida para este jogo.