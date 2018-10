"Duas grandes equipas que quiseram ganhar"

Jorge Jesus fez o rescaldo do jogo e afirmou que ambas as equipas quiseram ganhar o jogo, mas que a sua equipa quis mais um pouco, uma vez que "na primeira parte (o Porto) quis ganhar algum tempo, coisas que quem procura defender um resultado faz".

O técnico deixou ainda largos elogios aos seus jogadores e aos adeptos do Sporting. Este admitiu que "eles merecem estar no Jamor porque o Jamor é uma festa. Eles são dignos de ir à final devido ao esforço que têm feito porque a equipa tem uma alma e coração grande e quer vencer títulos". Já os adeptos é um dos segredos para este bom resultado, uma vez que "ajudam a ir buscar forças onde já não as temos".



O técnico leonino relembra que avisou os seus jogadores sobre a importância de marcar primeiro e tentar levar o jogo a prolongamento, "os jogadores foram muito inteligentes. Disse-lhes que era importante marcar primeiro porque estávamos confiantes no prolongamento e nas grandes penalidades, pois dizem que estes são a lotaria, mas para mim é treino. Depois pode-se ter mais ou menos sorte, mas isso é como durante o jogo", admitiu.

Quanto ao adversário que vão defrontar na final do dia 20 de maio, o Aves, Jesus não assume nenhum favoritismo porque "na final não há favoritos. Qualquer equipa que vá à final é favorita".



A final da taça é uma festa e um espetáculo, o que leva a que Jorge Jesus tenha um carinho muito especial, pois foi habituado a ir ver as finais ao Jamor e o espetáculo antes do jogo é "uma jornada bonita para as famílias se juntarem".