Antes de Kiev, as meias-finais...

A tão desejada final de Kiev aproxima-se e são quatro os clubes que acreditam que podem marcar presença no jogo decisivo da competição de clubes mais prestigiada da Europa. Para tal, Real Madrid, Bayern de Munique, Roma e Liverpool têm pela frente mais dois jogos.

A equipa da capital espanhola, bicampeã da Europa, tem encontro marcado esta quarta-feira frente ao Bayern de Munique. Os bávaros recebem na Allianz Arena os merengues, num jogo onde os já campeões da Bundesliga não vão poder contar com Arturo Vidal. O médio chileno, que demonstrou nas redes sociais o desejo de se "vingar" da formação de Zidane, soube recentemente que vai falhar o resto da época, depois de ter sofrido uma lesão no joelho, para a qual já sofreu intervenção cirúrgica. Da última vez que a turma alemã recebeu em sua casa o Real Madrid, o inevitável Ronaldo foi decisivo ao marcar dois golos que garantiram a vitória da equipa espanhola.

E é mesmo no internacional português que estão centradas as atenções, ele que está num momento de forma incrível e que já marca há 12 jogos consecutivos. Para além disso, o Bayern de Munique é a "vítima" preferida de Ronaldo na Liga dos Campeões. O capitão da seleção nacional já marcou por nove vezes aos germânicos desde que está no Real Madrid e vai esta quarta-feira tentar ampliar o número de golos marcados à formação de Jupp Heynckes. Em solo alemão, os merengues vão procurar trazer um bom resultado para o jogo da segunda mão que lhes permita acreditar numa terceira final consecutiva na Liga dos Campeões. Em Madrid, já muitos sonham com La decimatercera...

Na outra meia-final da liga milionária, o Liverpool recebe em Anfield Road a equipa sensação da prova: a Roma. O conjunto inglês entra em campo esta terça-feira e vai defrontar a formação da capital italiana, que surpreendeu meio mundo após ter conseguido uma reviravolta histórica contra o Barcelona e confirmado a passagem às meias-finais da prova. A equipa inglesa que se encontra atualmente no terceiro posto da liga, chega a este jogo depois de um empate inesperado em casa do último classificado da Premier League. A equipa de Liverpool procura voltar a marcar presença na final de uma grande competição e os adeptos dos reds depositam em Salah e companhia muita da sua esperança para marcarem presença no palco de Kiev.

Do outro lado, e a viver um verdadeiro conto de fadas, a Roma chega a esta partida com o estatuto de "tomba-gigantes", após o jogo histórico do conjunto romano, que eliminou o poderoso Barcelona depois uma reviravolta fantástica no Olímpico de Roma, casa da formação orientada por Di Francesco. Os italianos vão em busca de um resultado que os faça sonhar com uma final europeia, algo que já não acontece desde 1991, ano em que a Roma perdeu a final da Taça Uefa frente ao Inter de Milão.