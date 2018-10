A um passo da final

Bayern e Real Madrid enfrentaram-se hoje na primeira mão da meia-final da prova milionária. Na equipa da casa, Alaba foi baixa de última hora. Por outro lado, Zidane apresentou um Real Madrid com Isco e Lucas Vazquez e sem Benzema e Bale. Cristiano Ronaldo jogou na posição 9.

A equipa da casa entrou com um ritmo muito elevado e criou um lance de perigo logo na primeira jogada da partida. Muller acabou por falhar o remate. Ao minuto 7 Robben teve de ser substituído por Thiago Alcántara por problemas físicos.

Numa jogada de contra-ataque o Bayern acabou por chegar ao golo. Um passe de James deixou Joshua Kimmich com todo o espaço para criar perigo. A equipa do Real Madrid estava à espera de um cruzamento mas o lateral direito alemão acabou por rematar e fazer o 1-0 ao minuto 27.

Ao minuto 33, Boateng apresentou queixas físicas e teve de ser substituído. Nicklas Sule entrou para o seu lugar. No final da primeira parte o Real Madrid chegou ao empate. Ao minuto 43 um cruzamento da direita acabou nos pés de Marcelo que rematou para o fundo das redes restabelecendo a igualdade na partida.

Ao intervalo, Zidane lançou Asensio para o lugar do Isco. Esta substituição acabou por ser muito importante da história do jogo pois o jovem espanhol marcou o 2-1 ao minuto 56 numa jogada de contra-ataque com Lucas Vázquez.

Na fase final do encontro o Bayern procurou o golo com grande intensidade mas não foi capaz de evitar a derrota. Cristiano Ronaldo ainda fez abanar as redes mas o golo foi anulado por mão na bola. O internacional português tinha marcado em todos os jogos da Champions até ao momento.

Com esta vitória o Real Madrid está bem encaminhado para chegar à sua terceira final da Champions seguida. No entanto o Bayern ainda tem uma palavra a dizer nesta eliminatória. Tudo se vai decidir em Madrid.