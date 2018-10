Sporting ruma ao Algarve

Após defrontar o Boavista em casa, o Sporting, desloca-se até ao Algarve para jogar contra o Portimonense, no jogo que conta para a 32ª jornada do campeonato português.



No Sul do país espera-se uma casa cheia para a receção à equipa de Alvalade. A equipa algarvia vem de duas derrotas seguidas, uma frente ao Estoril, em casa, por 1-0, e a segunda frente ao Desportivo de Chaves por 2-1, em Chaves. No entanto, vai defrontar um Sporting mais frágil devido ao cansaço que os jogadores leoninos começam a demonstrar neste final de campeonato.



A lista de lesionados continua extensa e William, Piccini, Mathieu e Acuna são jogadores que o técnico Jorge Jesus quer ver recuperados ainda antes do final do campeonato e da final da taça de Portugal, competição que se vai jogar no dia 20 de maio. William Carvalho se não recuperar já para este jogo no Algarve, irá ser opção para Jesus no dérbi. Já Coentrão, após ter saído já nos descontos no jogo frente ao Boavista, não demonstra lesão e não causa preocupação aos médicos.



Se neste jogo virem a cartolina amarela, Rui Patrício, Coates e Battaglia, podem não defrontar o Benfica no dérbi da jornada seguinte, acrescentando mais nomes à lista de indisponíveis de Jorge Jesus.



Este Portimonense - Sporting, irá ser jogado no dia 28 de abril, às 20:30, no estádio Municipal de Portimão e pode conferir ao Sporting uma luta pelo segundo lugar e um acesso direto à Champions.