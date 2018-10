Avalanche de futebol: Manchester City é campeão inglês

Depois de na época passada o pioneirismo tático que Conte aplicou no Chelsea ter dado resultados, foi a vez de o futebol das equipas de Guardiola deixarem sem hipótese a concorrência. Na sua segunda época como técnico da equipa de Manchester, Pep Guardiola consegui vencer o 5º título de campeão para a história do clube.

Investimento

Não sendo um dos clubes com maior palmarés em Inglaterra, o Manchester City é um clube histórico que se procura afirma na elite do futebol mundial. O investimento financeiro mostra isso mesmo. Desde a sua chegada à liga Inglesa, Pep Guardiola gastou 528 milhões de euros em contratações. 322 milhões foram em defesas e guarda-redes. Entre os nomes mais sonantes estão: Stones, Leroy Sané, Gabriel Jesus, Danilo, Mendy, Ederson, Bernarndo Silva, Laporte, …

Desempenho

Depois do terceiro lugar alcançado no ano anterior, o Manchester City partiu para esta época com o título inglês como objetivo e acabou por conseguir. A equipa venceu 19 dos primeiros 20 jogos no campeonato e desde o início se colocou como principal candidata a vencer a Premier League. O futebol que a equipa apresentou mostrou ser poderoso para vencer os confrontos diretos com os rivais que lutavam pelo título. O Manchester City acabou por se sagrar campeão à falta de 5 jornadas para o final, aproveitando uma derrota do segundo classificado, o Manchester United.

Os números

À falta de 4 jornadas para o fim da Premier League, o Manchester City já chegou à barreira dos 90 pontos, mais 16 que o segundo classificado. Nos 34 jogos disputados são de salientar os seguintes dados:

85% de vitórias

Apenas duas derrotas

98 golos marcados

25 golos sofridos

Marcou em 97% dos jogos

18 vitórias seguidas

22 seguidos sem perder

Estes números são reveladores do bom trabalho que foi feito este ano no clube, tanto pelo treinador como pelos jogadores.

Os segredos do sucesso

É impossível negar a qualidade dos jogadores do Manchester City. Um facto que prova isto é que há 5 “citezens” no onze do ano da Premier League (Kyle Walker, Otamendi, Kevin De Bruyne, David Silva, Sérgio Aguero).

No entanto há outros fatores que são apontados como fundamentais no sucesso da equipa: