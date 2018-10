"Vamos encontrar uma equipa organizada mas queremos os 3 pontos"

Rui Vitória disse aos jornalistas que o Benfica “vai encontrar uma equipa bem organizada e que vai atuar sem pressão. Os jogadores do Tondela querem mostrar qualidade e é preciso lutar contra isso e descobrir os caminhos para a baliza. Temos de ser uma equipa consistente, vai ser difícil para ambos os lados.”

Perguntado acerca de qual foi a decisão mais difícil de tomar: de substituir Jonas ou Krovinovic, o técnico do Benfica respondeu: “Isso não nos preocupa. Quando foi o Krovinovic, havia 4 escolhas e uma delas resultou e agora saiu o Jonas e entrou o Raul, que fez golos. Claro que não é a mesma coisa não ter o melhor jogador e marcador do campeonato nos últimos anos mas não há Jonas, há outros.”

Para finalizar o técnico benfiquista respondeu a uma pergunta referente à reta final do campeonato e às consequências que cada lugar na tabela pode ter: “ Isso aplica-se a todas as 4 equipas que ainda podem chegar ao título. Uma vai ganhar e as outras não. Apenas nos interessa o jogo de amanhã e somar os 3 pontos.”