"O Portimonense é um adversário difícil"

"O foco é o jogo em Portimão", foi assim que Jorge Jesus inaugurou a conferência de imprensa, afirmando ainda que a equipa algarvia é difícil devido à "qualidade técnica e tática".

Vítor Oliveira, o técnico da equipa adversária, não ficou de fora dos elogios, pois "fez um bom trabalho ao subir a equipa de divisão e agora vai deixá-la na primeira liga", acrescentando que vão encontrar dificuldades "assim como os nossos rivais encontraram".



Neste momento o que importa ao técnico de Alvalade é que "o todo é o Sporting e todos temos batalhas mais importantes para conquistar e é nosso que estamos focados", reafirmando que "o objetivo agora é o jogo contra o Portimonense".



Bruno Fernandes e os lesionado Mathieu e William Carvalho não foram esquecidos pelo treinador. Este deixou largos elogios a Bruno Fernandes devido à sua "qualidade individual e técnica", que faz com que para ele seja "o médio mais valioso do campeonato". Já Mathieu que saiu com problemas físicos do jogo frente ao Boavista, "não vai estar em Portimão, assim como o internacional português William que agravou a sua lesão em Madrid, mas acrescenta que é "uma peça fundamental" para si e que "pode estar pronto para o próximo jogo".



Quando questionado sobre a sua continuidade no Sporting, Jorge Jesus só avança que tem mais um ano de contrato que tenciona cumprir se assim o presidente desejar.



O jogo contra o Portimonense está marcado para hoje, às 20:30, no estádio Municipal de Portimão.