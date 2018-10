A última batalha

Os encarnados recebem este domingo o Moreirense no Estádio da Luz a contar para a última jornada do campeonato. A equipa de Rui Vitória procura acabar o ano com uma vitória que lhe permita acabar em segundo lugar. Depois do empate com o Sporting CP na jornada anterior, as águias, para terminarem em segundo lugar precisam de conseguir um dos seguintes resultados possíveis:

-Vencer o jogo e esperar que o Sporting CP não o faça

-Empatar e esperar que o Sporting perca

-Terminar com o mesmo número de pontos que o Sporting CP

Depois da desilusão por falhar o objetivo do pentacampeonato, a equipa de Rui Vitória pretende deixar uma boa imagem dentro de campo no último jogo da temporada. O técnico não deverá poder contar com o jovem central Rúben Dias devido ao castigo aplicado ao atleta. Rafa também é baixa por lesão. André Almeida ainda é uma dúvida. Luisão será titular no eixo da defesa poderá ter a companhia de Samaris.

O jogo está marcado para as 18h00 de domingo, no Estádio da Luz.