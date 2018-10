João Sousa está nas meias-finais de pares do Masters 1000 de Roma

Pela primeira vez na história do ténis nacional um atleta português atingiu as meias-finais de pares de um torneio de categoria Masters 1000. João Sousa conseguiu esse feito esta sexta-feira ao lado do espanhol Pablo Carreño Busta, ao derrotar a dupla Feliciano Lopez e Marc Lopez, oitavos cabeça de série, pelos parciais 1-6 6-3 10-4 depois de 1 hora de jogo.

O tenista português que não passou a fase de qualificação no que diz respeito à vertente de singulares, vai disputar este sábado a partir das 19h30 a passagem à final contra a dupla Pablo Cuevas e Marcel Granollers.

Com a vitória desta sexta-feira, Sousa e Carreño Busta têm, pelo menos, já garantidos 71.310 euros em prémios monetários e 360 pontos a contar para o ranking de pares.