O técnico leonino não se alargou em muitos comentários sobre o jogo, mas felicitou o adversário pela vitória e agradeceu o apoio dos adeptos, "a forma como este estádio estava (verde) foi um exemplo para os nossos adeptos e a forma como eles acarinharam a equipa durante o jogo".



"Foi uma semana muito complicada que começou com o que parecia um filme de terror", foi assim que JJ definiu a última semana do clube lisboeta após as agressões que a equipa sofreu em Alcochete por parte de um grupo de cerca de 50 pessoas das quais 23 foram identificadas e presentes a juiz.



"Quero agradecer aos meus jogadores por terem alguma capacidade emocional para este jogo e o lance do Bas Dost aos 79' é exatamente como é que esta equipa estava em termos emocionais", Jesus referiu-se assim aos seus jogadores, mostrando-lhes apoio.



O treinador do Sporting terminou o rescaldo afirmando que "estas condições foram motivo para a equipa não ter jogado como devia e acabamos a época com um trofeu que não conseguimos conquistar".