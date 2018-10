João Sousa já conhece primeiro adversário de Roland Garros

O sorteio do quadro principal do segundo Grand Slam do ano realizou-se esta tarde e contou com a presença dos campeões em título, Jelena Ostapenko e Rafael Nadal.



João Sousa é, até ao momento, o único português que figura no quadro principal da prova, a quem se pode juntar Gonçalo Oliveira, se esta sexta-feira conseguir ultrapassar Bernard Tomic no derradeiro jogo da fase de qualificação. Sousa ficou a saber que defrontará na primeira ronda o argentino Guido Pella (81.º) com quem nunca jogou anteriormente.

Caso, o número um nacional saia vitorioso dessa partida, defrontará na segunda ronda o vencedor do jogo entre Rafael Nadal (1.º ATP) e Alexandr Dolgopolov (54.º ATP). Em 2017, o tenista de Guimarães foi travado por Novak Djokovic também na segunda ronda.