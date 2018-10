Portugal vai medir forças com a Bélgica num jogo amigável, com o objetivo de afinar a tática para o Campeonato do Mundo que se aproxima. A equipa de Fernando Santos cedeu um empate frente à Tunísia e pretende agora melhorar alguns aspetos na equipa. Rui Patrício, Bruno Fernandes e Gelson Martins já se juntaram ao grupo e estarão disponíveis para este encontro. O único ausente é Cristiano Ronaldo.

O jogo está marcado para sábado, 2 de Junho em Bruxelas.