Empate a relembrar o Europeu

O onze de Portugal foi um pouco diferente do habitual, uma vez que Rui Patrício, Gelson, Bruno Fernandes e Cristiano Ronaldo ainda não se juntaram aos restantes colegas no estágio. A seleção nacional iniciou então com: Anthony Lopes, Ricardo Pereira, Pepe, Ruben Dias, Raphael Guerreiro, William Carvalho, Adrien, João Mário, Bernardo Silva, Ricardo Quaresma e André Silva.



O jogo ficou empatado a duas bolas com André Silva a inaugurar o marcador aos 22' de cabeça após cruzamento de Ricardo Quaresma. O segundo dos portugueses foi apontado por João Mário aos 34' com um tiro de longe. 5 minutos depois foi a vez do adversário marcar com Anice Badri a abrir o marcado para os tunisinos.



Com o intervalo vieram também as substituições. Mário Rui entrou para o lugar de Raphael Guerreiro que tinha entrado muito apagado no jogo, obrigando Fernando Santos à alteração logo ao intervalo. Seguiram-se as saídas de Pepe, substituído por José Fonte, Adrien, com entrada de Manuel Fernandes, Bernardo Silva, por Gonçalo Guedes, Ricardo, trocado por Cédric e ainda João Mário para dar lugar a João Moutinho.



O intervalo trouxe alterações e ainda o golo do empate da Tunísia por Bem Youssef aos 64' com um erro da defensiva portuguesa a deixar que se diminuísse a vantagem da equipa nacional. Aos 62', um dos capitães do Sporting, William Carvalho, ainda marca de cabeça, porém o golo foi invalidado, e bem, por fora de jogo do médio.

Um jogo em que a primeira parte foi da comitiva portuguesa, mas sem sucesso na segunda parte ao deixar que o jogo acabasse empatado em Braga.