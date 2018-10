Rafael Nadal reage à saída de Zidane do Real Madrid

Foi na conferência de imprensa após a vitória no jogo da segunda ronda de Roland Garros contra Guido Pella que Rafael Nadal comentou um dos temas do momento do futebol espanhol, a saída de Zinedine Zidane do comando técnico do Real Madrid.

O número um mundial é um adepto já conhecido do conjunto da capital espanhol tendo tecido rasgados elogios ao treinador gaulês, "ele é uma pessoa que fez muito pelo clube e além de ser um dos melhores treinadores do mundo, teve muito sucesso, primeiro como jogador e agora como treinador. Sempre teve um comportamento exemplar", adiantou, "em momentos difíceis ele teve um sorriso, nunca criticou os árbitros ou os jogadores do clube", salientou o tenista de Palma de Maiorca.

Nadal frisou o desportivismo do treinador francês, "às vezes ganhas outras vezes perdes, há bons e maus momentos. Ele representa muitas coisas positivas para a sociedade, um exemplo muito bom para os jovens e para a todos em geral".

O atual campeão de Roland Garros que joga este sábado contra o Richard Gasquet finalizou dizendo que "é uma pena que se vá embora, mas esperamos, tal como o presidente disse, que o possamos voltar a ver brevemente".